 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 21 أيلول (سبتمبر) 2017

البشير يؤكد التزام حكومته بالوعود الانتخابية المتعلقة بتنمية دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 سبتمبر 2017 ـ ركز الرئيس السوداني عمر البشير في ثالث أيام جولته بدارفور على التزام حكومته بالوعود الانتخابية التي قطعها في انتخابات 2015 فيما يتعلق بمشروعات التنمية والخدمات في الإقليم الذي عانى من الحرب منذ العام 2003.

JPEG - 19.2 كيلوبايت
الرئيس عمر البشير يهلل خلال زيارة لنيالا عاصمة جنوب دارفور في ديسمبر 2010 (رويترز)

وقال البشير لدى مخاطبته حشدا بمدينة قريضة بولاية جنوب دارفور، الخميس، إن الخيارات مفتوحة أمام الناخبين في انتخابات 2020 لانتخاب من يمثلونهم.

وأكد جاهزية حكومته لتنفيذ كل البرامج التي التزمت بها في السابق، وزاد "لسنا تجار أصوات ولا نكذب على الناس مثل القوى السياسية التي تأتي لتنال الأصوات في الانتخابات ولا تنفذ برنامجها بعد الفوز".

وشدد الرئيس على التزام الحكومة بتطبيق اتفاقيات سلام دارفور في أبوجا والدوحة، متعهداً بأن تعمل الحكومة على إعادة إعمار كل ما دمرته الحرب بولايات دارفور.

وأعلن التزام الحكومة بتوفير خدمات الصحة والتعليم وإعادة توطين النازحين، بجانب توفير الأمن للجميع وكل مطلوبات الحياة وتعبيد الطرق، داعياً لتحقيق المصالحات الاجتماعية لضمان الاستقرار والأمن الذي يسهم في توزيع مشاريع التنمية بالصورة المطلوبة.

وأشار إلى أهمية الالتزام بتعليم الأطفال، قائلا إن برنامج الحكومة إدخال كل من يبلغ ست سنوات لمرحلة الأساس وتوفير مقاعد بالمدارس الثانوية للناجحين من مرحلة الأساس، وأعلن عن إنشاء مستشفى تعليمي مرجعي بقريضة وإكمال سفلتة الطرق.

ووجه البشير ولاة ولايات دارفور بتوفير الأراضي لإعادة توطين النازحين حسب رغبتهم، ودعا الجميع للتعاون لحل قضايا النازحين، معلناً التزام الدولة بتوفير كل مقومات الحياة لهم.

وفي نيالا تعهد الرئيس البشير بإعادة الأوضاع في دارفور أفضل مما كانت عليه في السابق، معلناً التزام الرئاسة بإكمال مشاريع البنى التحتية.

وحمَّل في خطاب جماهيري بمدينة نيالا، ظهر الخميس، التمرد مسؤولية تعطيل مشاريع التنمية في العام 2003، وقال إن الحكومة وقعت حينها على عقودات لتوفير المياه بالإقليم مع 21 شركة، إلا إن المتمردين نسفوا هذه الجهود وعطلوا المشاريع التنموية لمدة 14 عاماً.

وتعهد بإكمال مشاريع الطرق التي تربط نيالا بكل مدن الولاية، وإنشاء الكباري على وادي نيالا لربط المدينة بأطرافها وإكمال مشاريع الكهرباء والتعليم والمياه ضمن برنامج (زيرو عطش).

ودعا للاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وصحة المرأة والطفل، ووجه والي الولاية بتعيين القابلات وصرف رواتب شهرية لهن وتوفير قابلة لكل حي.

وطالب الرئيس بتحقيق المصالحة بين كل قبائل ومكونات الولاية باعتبار أن السلم الاجتماعي والأمن من أهم مقومات التنمية، داعياً للاهتمام بالنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وتوفير الحياة الكريمة لهم والقضاء على ظاهرة تلقي الإعانات والإغاثات من الخارج.

وبدأ البشير الثلاثاء الماضي جولة في ولايات دارفور بدأها بولاية غرب دارفور، حيث زار حاضرة الولاية الجنينة، ومدينة فوربرنقا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لاءات عبد الوهاب الأفندي الثلاث 2017-09-21 20:05:14 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) أطلق علىّ أحد الأصدقاء في منبر تواصلي لقب (كبير دعاة التطبيع)، وذلك عقب مقال لى الاسبوع الماضي بعنوان (الخرطوم تل أبيب وبالعكس). هذا مع أن مقالي لم يتضمّن أية دعوة (...)

المعاني في المباني 2017-09-21 10:34:22 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com أعيد نشر هذا المقال بمناسبة إنهيار فصل بمدرسة "شادية سالا" بالكاملين الأسبوع الماضي بعد أن تم ترميم مبانيها بمبلغ 1.7 مليون جنيه ( وقع الانهيار قبيل دخول الطالبات للفصل بحوالي ساعة فقط (...)

الأمم المتحدة .. خصمٌ وحَكَم ! 2017-09-18 17:10:33 كتبت : سلمى التجاني في الثلاثين من أغسطس الماضي صدر تقرير الأمين العام لمجلس الأمن الدولي عن العملية المختلطة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور ( يوناميد ) عملاً بمتطلبات قرار مجلس الأمن (٢٣٦٣) الصادر بتأريخ (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.