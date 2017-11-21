 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

البشير يبحث في روسيا توقيع عقود للتنقيب عن الذهب والنفط بالسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 21 نوفمبر 2017 ـ قالت الخارجية السودانية، الإثنين، إن الرئيس عمر البشير سيبحث خلال زيارته روسيا ترقية التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وتوقيع عقود مع شركات روسية للتنقيب عن الذهب والنفط بمربعات جديدة في السودان.

JPEG - 81.4 كيلوبايت
الرئيس عمر البشير (سونا)

ويتوجه الرئيس البشير ظهر الأربعاء الى جمهورية روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام بناءً على دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ويجري البشير هناك محادثات مع الرئيس بوتن ورئيس الوزراء الروسي تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية.

وطبقا لبيان من وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، فإنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعدين والاستكشاف النفطي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والمجالات والعسكرية والدبلوماسية والثقافية.

وطبقا لذلك سيرافق الرئيس السوداني وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول البركس عوض الجاز، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، وزير الخارجية إبراهيم غندور، وزير المالية محمد عثمان الركابي، وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي، وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، وزير المعادن هاشم علي سالم، وزير الدولة بالرئاسة مدير عام مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت، ومدير مجموعة جياد الصناعية محمد الحسن عبد الله.

وبحسب الخارجية فإن البشير سيجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين يوم الخميس في مدينة سوشي الروسية.

وأكد بيان إعلان الزيارة الصادر من مكتب المتحدث باسم الخارجية أن "المباحثات تتناول العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكذلك مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، إضافةً لتأكيد تعميق التعاون في المنظمات الدولية".

وأضاف البيان أن الرئيس البشير سيلتقي في مدينة موسكو يوم الجمعة رئيس الوزراء الروسي ميدفيدف لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي والاستخدام السلمي للطاقة النووية وزيادة الميزان التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة في ما يلي فتح الأسواق الروسية للمنتجات الزراعية السودانية واستقطاب مزيد من استثمارات الشركات الروسية للعمل في مجال التعدين والنقل والطاقة والبنيات الأساسية.

وأوضح أن البشير سيشهد مع رئيس الوزراء الروسي توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وعقود مع عدد من الشركات الروسية للتنقيب عن الذهب والنفط في مربعات جديدة بالسودان.

وقال البيان إن "حكومة السودان تثمن العلاقات المتطورة مع روسيا وتنظر لهذه الزيارة باعتبارها تحولاً نوعياً مهماً في العلاقات بين البلدين لتطوير التفاهمات السياسية والشراكات الاقتصادية والنظر المشترك للقضايا الدولية والإقليمية بما في ذلك بناء نظام دولي عادل لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)

نزاعات الحدود والعمالة للأجنبي 2017-11-19 15:52:26 كتب: مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أتفهم تماما حالة الحماسة والاندفاع، والهياج احيانا، التي تنتاب بعض السوادنة في أمر تبعية حلايب والنزاع القائم بشأنها مع الشقيقة مصر . لكن الحقيقة النجلاء تبقى وهي أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.