البشير يبحث في روسيا توقيع عقود للتنقيب عن الذهب والنفط بالسودان

الخرطوم 21 نوفمبر 2017 ـ قالت الخارجية السودانية، الإثنين، إن الرئيس عمر البشير سيبحث خلال زيارته روسيا ترقية التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وتوقيع عقود مع شركات روسية للتنقيب عن الذهب والنفط بمربعات جديدة في السودان.

الرئيس عمر البشير (سونا)

ويتوجه الرئيس البشير ظهر الأربعاء الى جمهورية روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام بناءً على دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ويجري البشير هناك محادثات مع الرئيس بوتن ورئيس الوزراء الروسي تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية.

وطبقا لبيان من وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، فإنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعدين والاستكشاف النفطي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والمجالات والعسكرية والدبلوماسية والثقافية.

وطبقا لذلك سيرافق الرئيس السوداني وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول البركس عوض الجاز، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، وزير الخارجية إبراهيم غندور، وزير المالية محمد عثمان الركابي، وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي، وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، وزير المعادن هاشم علي سالم، وزير الدولة بالرئاسة مدير عام مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت، ومدير مجموعة جياد الصناعية محمد الحسن عبد الله.

وبحسب الخارجية فإن البشير سيجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين يوم الخميس في مدينة سوشي الروسية.

وأكد بيان إعلان الزيارة الصادر من مكتب المتحدث باسم الخارجية أن "المباحثات تتناول العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكذلك مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، إضافةً لتأكيد تعميق التعاون في المنظمات الدولية".

وأضاف البيان أن الرئيس البشير سيلتقي في مدينة موسكو يوم الجمعة رئيس الوزراء الروسي ميدفيدف لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي والاستخدام السلمي للطاقة النووية وزيادة الميزان التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة في ما يلي فتح الأسواق الروسية للمنتجات الزراعية السودانية واستقطاب مزيد من استثمارات الشركات الروسية للعمل في مجال التعدين والنقل والطاقة والبنيات الأساسية.

وأوضح أن البشير سيشهد مع رئيس الوزراء الروسي توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وعقود مع عدد من الشركات الروسية للتنقيب عن الذهب والنفط في مربعات جديدة بالسودان.

وقال البيان إن "حكومة السودان تثمن العلاقات المتطورة مع روسيا وتنظر لهذه الزيارة باعتبارها تحولاً نوعياً مهماً في العلاقات بين البلدين لتطوير التفاهمات السياسية والشراكات الاقتصادية والنظر المشترك للقضايا الدولية والإقليمية بما في ذلك بناء نظام دولي عادل لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".