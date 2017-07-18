البشير يبحث مع الملك سلمان (مستجدات الأحداث) بالمنطقة

الخرطوم 18 يوليو 2017 ـ أجرى الرئيس السوداني عمر البشير بجدة، يوم الثلاثاء، مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت مستجدات الأحداث في المنطقة والعلاقات الثنائية وسبل دعمها.

العاهل السعودي يستقبل الرئيس السوداني بجدة ـ الثلاثاء 18 يوليو 2017 (صورة من واس)

وتجيء زيارة البشير للسعودية ضمن جولة خليجية بدأها يوم الإثنين بدولة الإمارات العربية وأكد مسؤولون سودانيون في وقت سابق أن جولة البشير تتم في إطار محاولات الخرطوم للعب دور في تهدئة الأزمة الناشبة بين هذه الدول وقطر.

واتخذت الخرطوم موقفاً محايداً تجاه تلك الأزمة ، مؤكدة حرصها على إصلاح ذات البين من خلال مساندتها لمبادرة أطلقها أمير الكويت، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة دولة قطر تحت ذريعة دعمها للإرهاب.

وطبقا لوكالة الأنباء السعودية فإنه تم خلال استقبال الملك للرئيس البشير على مأدبة غداء "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة".

واتفق الجانبان على العمل المشترك من أجل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويلتقي رئيس الجمهورية مساء الثلاثاء بولي العهد محمد بن سلمان لبحث التطورات في المنطقة بجانب العلاقات الثنائية.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

كما حضره من الجانب السوداني، وزير الدولة برئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ووزير الخارجية إبراهيم غندور، ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس حاتم حسن بخيت، وسفير السودان لدى المملكة عبد الباسط السنوسي.