البشير يبحث مع رئيس حركة دارفورية الترتيبات الأمنية

الخرطوم 9 مارس 2018- أجرى الرئيس عمر البشير مباحثات في شمال كردفان مع رئيس حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) أبو القاسم إمام ناقشت الترتيبات الأمنية لقوات الحركة.

ابو القاسم امام اثناء مشاركته في مؤتمر الحوار بالخرطوم

ويشارك إمام في حكومة الوحدة الوطنية، حيث يشغل منصب وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي.

وكانت حركة أبو القاسم التحقت بمبادرة الحوار الوطني في أكتوبر من العام 2016 بوساطة من الرئيس التشادي ادريس ديبي.

وبحث الاجتماع الذي ضم رئيس الحركة الى البشير بقصر الضيافة في الأبيض،الجمعة مسار تعزيز السلام في البلاد وجهود تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.

وأوضح إمام في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية لحركة تحرير السودان الثورة الثانية، مبيناً أن الحركة بذلت مجهودات كبيرة لتنفيذ هذا الملف.

وأفاد أن اللقاء مع رئيس الجمهورية "هدف لإعطاء دفعة لهذا الملف والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن الحركة من التحول إلى حزب سياسي".

ونوه إمام إلى تناول كيفية تنشيط عمل المفوضيات المتعلقة بالسلام في دارفور خاصة فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير الخدمات لهم في مناطق العودة، بجانب قضايا إعمار ما دمرته الحرب.