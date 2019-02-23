البشير يبقى على 6 وزراء في المركز ويختار 18 وجها عسكريا للولايات

الخرطوم 23 فبراير 2019- أصدر الرئيس السوداني عمر البشير ليل الجمعة مراسيم جمهورية أبقى بموجبها على 6 وزراء في الحكومة المركزية كما عين على ولايات البلاد الـ 18 حكاما من الجيش والأمن.
- الرئيس عمر البشير
وكان البشير أعلن الجمعة قرارات بفرض حالة الطوارئ لعام، وحل الحكومة المركزية، وأقال حكام الولايات.
وبحسب المراسيم المورية التي أوردتها وكالة السودان للأنباء فإن الرئيس قرر حل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية وتكليف ولاة جدد.
وأبقت القرارات على 6 وزراء في الحكومة المركزية دون تغيير هم وزير الدفاع عوض بن عوف، العدل محمد أحمد سالم، الخارجية الدرديري محمد احمد، مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، والوزير بديوان الحكم المحلي حامد ممتاز.
وشملت قائمة الولاة الجدد كل من
فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين -ولاية الخرطوم
فريق أول ركن / علي محمد سالم -ولاية الجزيرة
لواء ركن (م) / الطيب المصباح -ولاية نهر النيل
فريق ركن / محمد علي قرينات -ولاية كسلا
لواء ركن / المرضي صديق المرضي -شمال كردفان
لواء ركن / مصطفى محمد نور -ولاية البحر الأحمر
فريق ركن / أحمد خميس بخيت -ولاية النيل الأبيض
لواء مهندس فني ركن / عيسى عبد الله إدريس -ولاية سنار
فريق أول ركن / يحي محمد خير-ولاية النيل الأزرق
فريق أول ركن / هاشم عبد المطلب أحمد -الولاية الشمالية
لواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال -ولاية شمال دارفور
فريق ركن /أحمد علي أبو شنب -ولاية جنوب دارفور
فريق ركن / محمد منتي عنجر -ولاية جنوب كردفان
لواء ركن / خالد نور الدائم -ولاية وسط دارفور
فريق أمن / دخر الزمان عمر محمد -ولاية غرب كردفان
عميد أمن / مبارك محمد شمت -ولاية القضارف
لواء ركن / مهلب حسن أحمد -ولاية غرب دارفور
لواء ركن / سليمان مختار حاج المكي -ولاية شرق دارفور
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