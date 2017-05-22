البشير يبلغ نظيره التشادي بالمستجدات الأمنية في دارفور

الخرطوم 22 مايو 2017- أبلغ الرئيس السوداني، عمر البشير، نظيره التشادي إدريس ديبي بتطورات الوضع في دارفور، بعد تجدد معارك طاحنة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة.

البشير وديبي - أرشيف

وعقد البشير محادثات مع ديبي الذي وصل الخرطوم ،الإثنين، قدم خلالها الرئيس السوداني تنويرا بالأوضاع الأمنية في ولايتي شمال وشرق دارفور بعد معارك اليومين الفائتين.

وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، ن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها، وأن الرئيس البشير طمأن نظيره التشادي على الأوضاع في إقليم دارفور.

وتابع "وأكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وكل القوات المساندة تطارد فلول المتمردين التي حاولت زعزعة السلام الذي تم في دارفور".

والمعروف أن ديبي يتوسط بين الحكومة السودانية ومسلحي دارفور، ولعب مؤخرا دورا في تقريب حركات متمردة للحكومة واقناعها بالمشاركة في عملية الحوار الوطني.

والاسبوع الماضي قال الرئيس التشادي ، خلال اجتماع ضمه بنائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، في نجامينا،إنه اتصل بفصائل سودانية مسلحة غير موقعة على اتفاقيات السلام، لإقناعها بالالتحاق بوثيقة الحوار الوطني.