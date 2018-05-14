البشير يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لروسيا وبريطانيا واندونيسيا

الخرطوم 14 مايو 2018- تسلم الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين، أوراق اعتماد سفراء دول "إندونيسيا، بريطانيا، وروسيا الاتحادية"، وأبلغ دبلوماسيي هذه الدول تطلع السودان إلى العمل معها من أجل دفع العلاقات المشتركة.

الرئيس السوداني عمر البشير ـ صورة من (سونا)

وقال وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، في تصريحات صحفية، إن البشير أشار خلال لقائه السفراء إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة يتعزز فيها السلام والانفتاح الاقتصادي.

وأكد الرئيس حرص السودان على تطوير علاقاته مع تلك البلدان بما يعزز التعاون المشترك في كافة المجالات، معرباً عن تطلع السودان إلى العمل معها من أجل دفع العلاقات الثنائية.

وأبدى البشير طبقاً لوكيل الخارجية رغبة الحكومة في العمل مع السفراء الجدد لتطوير العلاقات.

إلى ذلك أكد سفير روسيا الاتحادية حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان وخاصة التعاون الاقتصادي، مضيفاً "إنه سيعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات في كافة المجالات".

من جهته قال السفير البريطاني، عرفان صديق، إن العلاقات السودانية البريطانية شهدت تطوراً وتحسنا مهما خلال الفترة الماضية، مضيفاً "هناك تعاون واسع وكبير ونأمل في البناء عليه لتطوير العلاقات".