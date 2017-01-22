البشير يتطلع للعمل مع ترامب لتطوير العلاقات مع أميركا

الخرطوم 22 يناير 2017- أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأجد، أن السودان يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتطوير العلاقات بين البلدين.

الرئيس عمر البشير

وقال " إننا تتطلع إلى أن يكون قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار الاقتصادي مدخلاً لتطور علاقات البلدين، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، في المجالات كافة، خدمة للمصالح وتعزيز الأمن والسلام الدوليين"

وأشار البشير لدى مخاطبته حفل افتتاح المقر الجديد لاكاديمة الأمن العليا التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، إلى نجاح السودان ومن خلال جهود السودانيين في العمل السياسي والأمني والاقتصادي والدبلوماسي، في رفع الحصار الاقتصادي.

وأضاف "رحبنا بقرار الرئيس باراك أوباما برفع العقوبات"،مؤكدا أن حكومته ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لـتعزيز السلام والأمن الدوليين.

وشدد البشير على ان السودان يسير بخطي نحو مستقبل زاهر، متغلبا على التحديات، تحقيقا لرفاهية الشعب السوداني.

وقضى قرار أميركي الجمعة قبل الماضية ، بفك حظر التحويلات البنكية من وإلى السودان، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية المجمدة بقرار تنفيذي منذ عام 1997، كما قضى كذلك بتجميد العقوبات الإقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.

واتخذت ادارة الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما قرارها برفع العقوبات عن الخرطوم بعد تأكدها من انخفاض مستوي العنف في مناطق النزاع كما زادت معدلات الوصول الى المتضررين من الحروب في مناطق العمليات.