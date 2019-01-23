البشير يتلقى تأكيدات قطرية بالحرص على استقرار السودان

الخرطوم 23 يناير 2019- انهى الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء زيارة لقطر استغرقت يومين، حصل خلالها على تأكيدات بمساندة استقرار البلاد.

الشيخ تميم استقبل البشير في الديوان الأميري ..الأربعاء 23 يناير 2019

ونقل الديوان الأميري القطري عن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قوله خلال اجتماع مع البشير الأربعاء إنه يدعم وحدة واستقرار السودان.

وتتنافس قطر مع دول أخرى في المنطقة على النفوذ في السودان الذي يحظى بأهمية استراتيجية لوقوعه على البحر الأحمر.

وتوصلت الدوحة العام الماضي إلى اتفاق قيمته أربعة مليارات دولار من أجل التطوير المشترك لميناء سواكن. ولكن لم يتم الإعلان عن أي مساعدات مالية جديدة يوم الأربعاء وفقا لرويترز.

وجاء في بيان الديوان الأميري أن الرئيس البشير أطلع الأمير على” مختلف التطورات والتحديات التي تواجهها الجمهورية“.

وأضاف البيان أن الأمير أكد على موقف قطر الثابت بشأن وحدة واستقرار السودان وأنهما بحثا” مستجدات عملية السلام في دارفور“.

وكانت قطر من بين أوائل الدول التي عبرت عن دعمها للسودان بعد اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر.

واتصل الأمير تميم بالبشير خلال ديسمبر الماضي عارضا عليه” تقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة".

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودة البشير ومرافقيه إن قطر أكدت دعمها ومساندتها المستمرة والثابتة للسودان، في أزمته الاقتصادية.

وأضاف أن زيارة الرئيس، تناولت الأزمة الاقتصادية الراهنة والمساعي السودانية للخروج بالبلاد من الأزمة ومسبباتها.

وأوضح أن الزيارة جاءت في إطار التشاور المستمر بين الرئيس واشقائه بشأن القضايا السياسية الراهنة على المستوي العربي والإسلامي والإفريقي، واطلاع القيادة السياسية بدولة قطر علي مساعي السودان في هذا الصدد.

وأبان أن لقاء البشير والشيخ تميم تناول المبادرة القطرية الخاصة بجمع الفرقاء في دارفور عبر وثيقة الدوحة وإلحاق ما تبقي منهم الي مسيرة السلام والترتيبات التي تجري في قطر في هذا الشأن.

وقال إن رئيس الجمهورية ثمن جهود دولة قطر لإنهاء الصراع في دارفور التي لولاها لما تم الانتقال الي مرحلة بناء السلام والاستقرار واستتباب الأمن بولايات دارفور.