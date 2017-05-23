البشير يتهم مصر بدعم هجوم منسق للمتمردين على دارفور

الخرطوم 23 مايو 2017 ـ اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، مصر بدعم قوات من حركات دارفور المسلحة حاولت التوغل في إقليم دارفور عبر محورين انطلقا من ليبيا ودولة الجنوب.

البشير وبجواره (حميدتي) في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من (الدعم السريع) السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وعلى الرغم من توتر العلاقات بين السودان ومصر، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها الخرطوم، صراحة، القاهرة بدعم المتمردين السودانيين في دارفور.

ودارت معارك بين القوات الحكومية ومسلحين يتبعون لحركات مسلحة بولايتي شمال وشرق دارفور في وقت متزامن يومي السبت والأحد.

وقال الرئيس البشير أمام أحتفال لتكريم متقاعدي القوات المسلحة بوزارة الدفاع بالخرطوم، صباح الثلاثاء، "إن قوات الجيش والدعم السريع غنمت مدرعات ومركبات مصرية أستخدمها متمردو دارفور في هجومهم الأحد الماضي على الولايتين".

وأوضح أن القوات المهاجمة انطلقت من دولة جنوب السودان ومن ليبيا على متن مدرعات مصرية.

وجاء حديث البشير بعد ساعات من اتهام مبعوثه للتفاوض مع مسلحي دارفور أمين حسن عمر، مصر، تلميحا، بدعم الهجوم الأخير للمتمردين على ولايتي شمال وشرق دارفور، لتعطيل رفع العقوبات الأميركية عن السودان وخلق إحداثيات جديدة.

وكانت حسابات للجيش وجهاز الأمن والمخابرات في "فيس بوك"، قد بثت صورا لمدرعات شاركت في معارك دارفور الأخيرة، قالت إنها مصرية، فضلا عن خرط توضح محاور دخول مسلحي الحركات من ليبيا وجنوب السودان.

وأشار الرئيس السوداني إلى امتناع مصر عن دعم بلاده في قتالها الطويل ضد التمرد في جنوب السودان وفي دارفور، مقابل مساهمة السودان في الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل منذ عام 1967 وحتى حرب أكتوبر 1973.

وقال "حاربنا في جنوب السودان عشرين عاماً ولَم تدعمنا مصر بطلقة واحدة بحجة أن ما يجري في السودان شأن داخلي".

وذكر البشير "أن القوات المتمردة دخلت في إطار مؤامرة كبيرة جدا حيث أنها تحركت بمحورين، محور من جنوب السودان بمتحرك قوامه 64 سيارة استطاعت القوات المسلحة تدميره والاستيلاء عليه، ومحور من شمال دارفور واستولت القوات المسلحة على سيارات مدرعة".

وطالب بتهكم داعمي الحركات المسلحة بإرسال المزيد من الدعم للمتمردين في دارفور، قائلا "نقول للجماعة الحولينا إن هذه ليست عمليات.. هذه مجرد تمارين لقواتنا".

وطالما اتهمت الحكومة السودانية حركات دارفور بالقتال ضمن قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة في ليبيا والذي يحظى بدعم مصر.

وحذرت بعثة حفظ السلام المشتركة بدارفور "يوناميد"، الإثنين، من "نكسة فادحة" للاستقرار بإقليم دارفور، في أعقاب المعارك التي اندلعت اليومين الماضيين بين قوات الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

في ذات السياق اتهم نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن دولاً مجاورة للسودان بدعم الحركات المسلحة في هجومها الأخير على دارفور.

ووصف لدى مخاطبته طلابا بعطبرة في ولاية نهر النيل، الثلاثاء، ما تم من قبل الحركات بـ "النفاق" لكون وفودهم تتفاوض مع وفد الحكومة في ألمانيا في الوقت الذي يرتبون فيه من دولة جنوب السودان وبتدريب وإشراف من الجيش الشعبي ومن ليبيا لترويع الآمنين بدارفور.

وحيا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الانتصارات الكبيرة التي حققوها على المتمردين، وأوضح أن باب الحوار الوطني سيظل مفتوحاً لكل من يريد الحوار.