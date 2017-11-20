البشير يتوجه الى موسكو الأربعاء على رأس خمسين مسؤول سوداني

الخرطوم 20 نوفمبر 2017- يبدأ الرئيس السوداني، عمر البشير، الأربعاء زيارة الى روسيا تمتد لثلاثة أيام يصطحب فيها وفدا كبيرا يفوق الخمسين مسؤولاً.
- الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير
ونقلت تقارير صحفية متطابقة في الخرطوم وموسكو، الاثنين إن الرئيس السوداني سيلتقي نظيره الروسي فلادمير بوتين يوم الخميس.
وقال المستشار في الكرملين، يوري اوشاكوف، طبقاً لوكالات الانباء الروسية إن الزيارة التي تبدأ الخميس كانت مقررة مبدئياً في أغسطس الماضي، وتعد الاولى للرئيس السوداني الى روسيا.
ونقلت صحيفة (الراى العام) المقربة من الحكومة السودانية عن مصدر لم تسمه إن زيارة البشير إلى موسكو تستغرق ثلاثة أيام يرافقه خلالها وفد كبير يفوق الخمسين مسؤولاً.
ومن بين مرافقي البشير وزراء الخارجية، المالية، والنفط، والرئاسة، والدفاع.
وسيعقد الرئيس السوداني مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي فلادمير بوتن، وأخرى بحضور الجانبين، كما سيتم الاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة.
وأشارت المصادر الصحفية الى ان وفد مقدمة زيارة البشير توجه السبت للعاصمة الروسية موسكو للترتيب للزيارة، التي تأتي في سياق الاتجاه نحو الانفتاح في علاقات البلاد الخارجية.
وكان وزير الخارجية ابراهيم غندور، أعلن في يوليو الماضي، أن الرئيس البشير سيزور روسيا منتصف أغسطس، بدعوة من الرئيس، فلاديمير بوتين، لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية،لكن الزيارة أرجأت حينها.
وأشار غندور إلى أن روسيا داعم أساسي للسودان في الأمم المتحدة وجلس الأمن، وفي المنظمات الدولية الأخرى، وأن التعاون بين البلدين متواصل.
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