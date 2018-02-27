البشير يجري تغييرات محدودة في رئاسة أركان الجيش السوداني

الخرطوم 27 فبراير 2018- أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، تغييرات محدودة في رئاسة هيئة الأركان المشتركة للجيش ،استبدل فيها رئيس الهيئة ونائبه.

عبد المعروف خلف عدوي على رئاسة أركان الجيش ..صورة من موقع (الراكوبة)

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد الخليفة الشامي، في بيان تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية الراتبة والتغييرات في هيئة القيادة وفقاً لقانون القوات المسلحة.

وأوضح أن قرارات البشير، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة شملت تغييرا محدودا في رئاسة أركان الجيش وترقية عدد من الضباط إلى رتبة الفريق أول والفريق.

وأضاف " تم تعيين الفريق ركن كمال عبد المعروف الماحي، رئيساً للأركان المشتركة خلفاً للفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفي عدوي، وترفيع الفريق ركن عصام الدين المبارك حبيب الله، إلى رتبة الفريق أول وتعيينه نائباً لرئيس الأركان المشتركة، خلفاً للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد".

كما شملت القرارات بحسب الشامي، ترفيع الفريق الركن على محمد سالم، وزير الدولة بوزارة الدفاع، إلى رتبة الفريق أول، وترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد، إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

وأكد تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيساً لأركان القوات البرية، وترفيع اللواء طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان القوى الجوية.

وتقرر ترفيع اللواء بحري ركن عبد الله المطري الفرضي، إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان القوات البحرية، خلفاً للفريق بحري ركن فتح الرحمن محيي الدين صالح.

كما شملت القرارات تعيين الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيساً لهيئة العمليات المشتركة خلفاً للفريق مهندس فني ركن سعد محمد الأمين الحاج، وترفيع اللواء الركن أدم هارون إدريس، إلى رتبة الفريق وتعيينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية عمليات.

وترفيع اللواء الركن محمد منتي عنجر، إلى رتبة الفريق وتعيينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية إدارة، وترفيع اللواء عثمان محمد الأغبش يوسف، مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، إلى رتبة الفريق.