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البشير يجري مباحثات مع ملك البحرين والمنامة تتجه لفتح سفارة بالخرطوم

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الخرطوم 12 أبريل 2017- بحث الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، مع ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة العلاقات بين البلدين، وأخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.كما وجه ملك البحرين بفتح سفارة لبلاده في السودان.

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ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة

وإستقبل ملك البحرين،الرئيس السوداني لدى وصوله نهار الأربعاء العاصمة المنامة، في زيارة رسمية ، قادماً من الكويت.

وعقد ملك البحرين والبشير جلسة مباحاثات رسمية "بقصر الصخر" بحسب وكالة الأنباء البحرينية، أكدا فيها على أهمية عقد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين ، للتباحث حول استكمال الإتفاقيات الموقعة لتعزيز تنمية العلاقات.

وشدد حمد بن عيسي على أهمية تطوير هذه العلاقات لفتح أبواب أوسع من التعاون الوثيق بين البلدين.

ووجه ملك البحرين بالبدء في اتخاذ الإجراءات لفتح سفارة لمملكة البحرين في الخرطوم، مشيراً إلى ما يشهده التعاون الأخوي المشترك بين السودان ودول مجلس التعاون .

من جانبه أكد الرئيس عمر البشير حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع البحرين ، معرباً عن تطلع السودان، وحرصه على تعزيز وتوثيق مجالات التعاون مع المملكة بما يعزز علاقاتهما المتينة على كافة المستويات.

من جانبه أكد وزير الخارجية إبراهيم غندور تطابق وجهات النظر بين السودان والكويت بشأن القضايا الثنائية والعربية لا سيما ما يجري في سوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال.

وقال الوزير السوداني في تصريحاته بختام زيارة الرئيس البشير للكويت الأربعاء، " تناولت القمة كل القضايا الثنائية بين البلدين وفي مقدمتها القضايا السياسية والدبلوماسية والاقتصادية".

وأضاف " المباحثات تناولت كذلك الاستثمارات الكويتية في السودان وكيفية المضي بها في ضوء مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أجازتها الجامعة العربية".

وقال غندور في تصريح صحفي لاحق إنه تم الاتفاق علي شراكه استراتيجية بين السودان و دول مجلس التعاون الخليجي،شبيهه بحالة الأردن.

وكشف غندور عن أنه سيتم التوقيع على تلك الشراكة مع الأمين العام للمجلس في حضور وزراء خارجية دول الخليج، خلال أول إجتماع وزاري قادم.



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