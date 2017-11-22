البشير يجري محادثاته مع بوتين في (سوشي) ويعود الجمعة

سوشي 22 نوفمبر 2017 – وصل الرئيس السوداني عمر البشير مدينة سوشي (شمال جورجيا علي البحر الاسود) في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية تنتهي الجمعة تلبية لدعوة من نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

البشير لدى وصوله (سوشي) للقاء بوتين ..الأربعاء 22 نوفمبر 2017 (سونا)

وينتظر أن تبدأ المحادثات الرسمية ببن الجانبين ظهر الخميس باجتماع يضم رئيسي البلدين يحضره من الجانب السوداني كل من عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول البيريكس ، ووزير الدفاع عوض ابن عوف ، ووزير الخارجية ابراهيم غندور.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، أن المباحثات ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون وسبل تطويرها.

وتتواصل المحادثات بين الجانبين بلقاء البشير مع رئيس الوزراء الروسي بحضور الوزراء اعضاء الوفد وهو اللقاء الذي كان من المقرر ان يتم في موسكو.

وسيتم في ختام اللقاء التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعليم والاستخدام السلمي للطاقة النووية، الزراعة ‘النفط، والاعفاءات المتبادلة من التأشيرات للجوازات الدبلوماسية ‘وعقود للتعدين في مجال الذهب مع شركتين روسيتين.

وسينهي البشير عصر الجمعة زيارته لروسيا عائدا للخرطوم.

وكان البشير قال قبيل زيارته إلى موسكو، في لقاء مع قناة (روسيا اليوم)، الثلاثاء إن "هذه الزيارة ستكون فيها قفزة نوعية في العلاقات السودانية الروسية".

وثمَّن الدور الروسي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، مؤكداً أن هذا الدور جنَّب السودان مؤامرات.

وأوضح أن "زيارته ستكون انطلاقة جديدة في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية"، مشيراً إلى أنه رغم تعثر توريد الأسلحة الروسية في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية، إلا أن سلاح الجيش السوداني كله سوفيتي وروسي.

وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم قبل التوجه الى روسيا الأربعاء، إن " البشير سيعقد اجتماعا مغلقا مع بوتين ويعقبه اجتماع مفتوح يشارك فيه الوزراء المعنيون من الجانبين، لمناقشة قضايا اجتماعية وسياسة وثقافية وعسكرية والتعاون بين البلدين".

وأفاد غندور إن الوزراء المعنيين من البلدين سيوقعون على 5 اتفاقيات بحضور رئيسي البلدين.