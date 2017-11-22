 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

البشير يجري محادثاته مع بوتين في (سوشي) ويعود الجمعة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

سوشي 22 نوفمبر 2017 – وصل الرئيس السوداني عمر البشير مدينة سوشي (شمال جورجيا علي البحر الاسود) في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية تنتهي الجمعة تلبية لدعوة من نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

JPEG - 74.6 كيلوبايت
البشير لدى وصوله (سوشي) للقاء بوتين ..الأربعاء 22 نوفمبر 2017 (سونا)

وينتظر أن تبدأ المحادثات الرسمية ببن الجانبين ظهر الخميس باجتماع يضم رئيسي البلدين يحضره من الجانب السوداني كل من عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول البيريكس ، ووزير الدفاع عوض ابن عوف ، ووزير الخارجية ابراهيم غندور.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، أن المباحثات ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون وسبل تطويرها.

وتتواصل المحادثات بين الجانبين بلقاء البشير مع رئيس الوزراء الروسي بحضور الوزراء اعضاء الوفد وهو اللقاء الذي كان من المقرر ان يتم في موسكو.

وسيتم في ختام اللقاء التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعليم والاستخدام السلمي للطاقة النووية، الزراعة ‘النفط، والاعفاءات المتبادلة من التأشيرات للجوازات الدبلوماسية ‘وعقود للتعدين في مجال الذهب مع شركتين روسيتين.

وسينهي البشير عصر الجمعة زيارته لروسيا عائدا للخرطوم.

وكان البشير قال قبيل زيارته إلى موسكو، في لقاء مع قناة (روسيا اليوم)، الثلاثاء إن "هذه الزيارة ستكون فيها قفزة نوعية في العلاقات السودانية الروسية".

وثمَّن الدور الروسي في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، مؤكداً أن هذا الدور جنَّب السودان مؤامرات.

وأوضح أن "زيارته ستكون انطلاقة جديدة في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية"، مشيراً إلى أنه رغم تعثر توريد الأسلحة الروسية في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية، إلا أن سلاح الجيش السوداني كله سوفيتي وروسي.

وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم قبل التوجه الى روسيا الأربعاء، إن " البشير سيعقد اجتماعا مغلقا مع بوتين ويعقبه اجتماع مفتوح يشارك فيه الوزراء المعنيون من الجانبين، لمناقشة قضايا اجتماعية وسياسة وثقافية وعسكرية والتعاون بين البلدين".

وأفاد غندور إن الوزراء المعنيين من البلدين سيوقعون على 5 اتفاقيات بحضور رئيسي البلدين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)

نزاعات الحدود والعمالة للأجنبي 2017-11-19 15:52:26 كتب: مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أتفهم تماما حالة الحماسة والاندفاع، والهياج احيانا، التي تنتاب بعض السوادنة في أمر تبعية حلايب والنزاع القائم بشأنها مع الشقيقة مصر . لكن الحقيقة النجلاء تبقى وهي أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.