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البشير يحتوي الأزمة وينهي خصومة أحمد هارون و(حميدتي)

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الخرطوم 17 أكتوبر 2018 ـ أنهى الرئيس عمر البشير خصومة طويلة بين والي شمال كردفان أحمد هارون وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بعد أن وجه الأخير الأسبوع الماضي انتقادات شديدة للوالي وقال إن مكانه (السجن) وليس الولاية.

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البشير يتوسط حميدتي وهارون واضعا الحد لخصومة طويلة ..الأربعاء 17 أكتوبر 2018

وجمع البشير الرجلين مساء الأربعاء في مقر اقامته بالخرطوم؛ وأزال التوتر الذي خيم علاقتهما نحو أربع سنوات.

وقال والي شمال كردفان في تصريحات عقب اللقاء إن أداء المؤسسات في الدولة لأدوارها يعترضه أحيانا "تقاطعات غير محسوبة"؛ وتابع "لكن وجود الهدف الكبير وصيانة البلاد وتنميتها ووجود قيادة مدركة بواجباتها وهمومها بأمر شعبها والسهر على ضبط الإيقاع الكلي ووجود قادة بالاستمرار؛ يسمو فوق كل المشاكل الشخصية".

وكان "حميدتي" ظهر ليل الثلاثاء قبل الماضي على فضائية (سودانية 24) في لقاء مباشر أثار ردود أفعال واسعة حين هاجم هارون لمبادرته بانتقاد (الدعم السريع) قبل عدة أعوام حين طالبها بمغادرة ولايته إثر جريمة قتل ارتكبها أحد الجنود، وقال حميدتي إن هارون مكانه "السجن وليس الولاية"، وبعد ساعات من هذه المقابلة قرر جهاز الأمن والمخابرات إيقاف البرنامج الحواري (حال البلد) عقابا على استضافته حميدتي.

ويوم السبت الماضي امتنع أحمد هارون عن مجاراة هذه الانتقادات وقال لإذاعة الولاية المحلية إنه يترك أمرها لـ "مؤسسات الدولة".

وقال الوالي في تصريحه عقب اجتماع بيت الضيافة "كان لقاؤنا مع رئيس الجمهورية الذي ظل يتابع ما يعد سحابة صيف وانقشعت".

من جانبه؛ قال حميدتي "أنا وأخي أحمد هارون اتفقنا على كلمة واحدة؛ وهي أن ما حدث سحابة صيف مرت، ونحن على قلب رجل واحد ونعمل من أجل الوطن والمواطن".



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