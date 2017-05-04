البشير يحث على لم الفرقاء في جنوب السودان وإجراء محادثات

الخرطوم 4 مايو 2017- أكد الرئيس السوداني عمر البشير،على ضرورة لم شمل الفرقاء في جنوب السودان، وأن تجرى مباحثات لوقف القتال.

الرئيس عمر البشير

ودعا الى أهمية وقف النزاع في الدولة الجارة حتى يتسني للمجتمع الدولي والإقليمي دعم الجوعى ووقف آثار المجاعة الحالية.

وأضاف"وذلك بالنظر في اتفاق سياسي، أو إعادة النظر في الاتفاق السياسي السابق للوصول إلى سلام دائم في جنوب السودان".

والتقى الرئيس السوداني بالخرطوم، الخميس، رئيس "الجمك"، وهي المجموعة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان فيستوس موقاي، والوفد المرافق له.

ونقل وزير الخارجية ابراهيم غندور في تصريح صحفي عقب اللقاء تأكيد البشير على دعمه لمجموعة الجمك، واستعداده لبذل الجهود لإحلال السلام في جنوب السودان باعتبار أن السلام هناك لا ينفصل عن السلام في السودان.

وأوضح غندور أن رئيس "الجمك" أطلع البشير على تقرير حول الأوضاع بجنوب السودان، والجهود التي بذلت لإغاثة المتضررين من المجاعة ووقف الحرب الدائرة في تلك المنطقة.،ما أوضح الآثار التي خلفتها الحرب في كثير من مناطق الجنوب.

وأشار غندور إلى أن موقاي أعرب عن شكره للسودان على الدعم الذي قدمه لمواطني جنوب السودان، واستقبالهم وفتح الممرات لهم.

وأدى اندلاع القتال العنيف في جنوب السودان في يوليو من العام الماضي، في أعقاب انهيار اتفاق السلام بين الحكومة وقوات المعارضة، إلى فرار أكثر من 760 ألف لاجئ من البلاد، بمعدل 63 ألف شخص شهريا في المتوسط خلال النصف الثاني من العام.

وأقر السودان في سبتمبر الماضي رسمياً معاملة الجنوبيين الفارين من الحرب بجنوب السودان باعتبارهم لاجئين الأمر الذي يفتح الباب أمام الأمم المتحدة لتقديم العون لهم وتمويل برامج الإغاثة، بالإضافة لفتحه عدد من الممرات لعبور المساعدات الانسانية من السودان إلى جارته الجنوبية.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين التمسوا الحصول على المأوى والمساعدات في السودان، منذ شهر ديسمبر 2013، بلغ نحو 390.000 شخص.