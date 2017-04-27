البشير يدعو إلى اتاحة الفرصة للشباب لقيادة حزبه

الخرطوم: 27 أبريل 2017- دعا الرئيس السوداني رئيس حزب المؤتمر الحاكم عمر البشير إلى ضرورة التجديد فى حزبه، وإتاحة الفرصة للشباب لتولى القيادة، فيما أشار إلى أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة من الإنفتاح، فى وقت وجه فيه انتقادات لاذعة للحركات المسلحة والأحزاب الرافضة للحوار.

البشير يتبرع بالمال ضمن حملة تبرعات لحزب المؤتمر الوطني الحاكم

وقال لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر شوري حزبه، الخميس، تمهيداً لعقد مؤتمره العام التنشيطي غداً الجمعة،"الرافضين للحوار هم بقايا حركات مسلحة وما تبقي من قبائل اليسار و(الامام) "، في إشارة لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.

ودعا البشير إلى ضرورة التجديد فى الحزب الحاكم بإتاحة الفرصة للعناصر الشبابية،مضيفاً " لابد من تجديد البرامج والخطاب والقيادات وافساح المجال امام الشباب، مردفاً "لازم تجددوا القيادة وتجيبوا اولاد شباب لانو شايف رئيس فرنسا القادم عمره (39) عاما".

وأكد البشير أن حزبه "لايمتن على الشعب بالانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية"،وزاد " نحن خدام الشعب الذي يستحق أن نقف له انتباه ونرفع له التمام".

وقال "إن الدستور القادم سيكون بإجماع أهل السودان"، مشيراً إلى أن حزبه يقوم بعمل إجراءات ستنقله لمرحلة جديدة.

وتابع " نحن الآن نبلور في بعض الافكار والرؤي، وبعد الفراغ منها سيتم تقديمها للاجهزة المختصة لاجازتها علي اساس أنها مرحلة جديدة وبرامج جديدة للحزب".

وأوصى مؤتمر الشوري فى بيانه الختامي "بضرورة التركيز علي برامج مكافحة الفقر، والعمل علي تحسين مستوي المعيشة، والاستمرار في البرنامج القومي لتحسين الاجور ومحاربة البطالة"، ودعا لمراجعة الوجود الاجنبي بالبلاد.

وحث المركز علي إسناد الولايات التي تستضيفهم، وجدد دعوته لاستكمال وثيقة الاصلاح الشامل، والالتزام ببنودها ونصوصها بكل مستويات الحزب في كل إجراءاته.

ووصف مجلس الشوري سياسات البلاد الخارجية بالحكيمة، لأنها أدت لرفع جزئي للعقوبات الامريكية، وجدد موقفة الثابت في السياسية الخارجية التي انتهجتها الحكومة تجاه دول الجوار بالسعي لبناء حوار آمن تقوم فيه العلاقات على تبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.