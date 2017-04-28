البشير يدعو الحكومة والمعارضة للرشد بعد إعلان الحكومة الجديدة

الخرطوم 28 أبريل 2017 ـ دعا الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الجمعة، الحكومة والمعارضة لممارسة رشيدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي أكد أنها ستعلن خلال أسبوع.

الرئيس عمر البشير

وانتهت عملية الحوار الوطني التي دعا لها البشير في يناير 2014 إلى توقيع الأحزاب والحركات المشاركة على "الوثيقة الوطنية" في أكتوبر الماضي، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية ما زالت ترفض المشاركة.

وأكد الرئيس البشير لدى مخاطبته فاتحة المؤتمر العام الرابع للمؤتمر الوطني بالخرطوم، "الالتزام بالمضي قدما من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم كخيار استراتيجي لا تراجع عنه عبر الحوار".

وأعرب عن أمله في أن تستجيب "القوى الأخرى من الممانعين وأسرى التردد" للعمل من أجل استقرار البلاد والمسارعة للانضمام لمسيرة الوفاق الوطني.

وأثنى البشير على جهود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي انجزت المرحلة الأولى من مشروع الوثبة لاصلاح الحياة العامة بالبلاد المتمثلة في انجاز مشروع الحوار الوطني التي انتجت الوثيقة الوطنية.

وقال "نتطلع إلى أن تشهد المرحلة الثانية للحوار ممارسة سياسية على قدر من الرشد سواء كان من خلال أجهزة السلطة أو عبر المعارضة المسؤولة ينتج عنه بناء ديمقراطي فاعل يمكن من الوفاء بالمخرجات".

وأكد أن أبرز التزامات المرحلة المقبلة للحوار تتمثل في إرساء الدستور الدائم للبلاد وتأسيس منهج وطرق لتحقيق اوسع مشاركة سياسية ومجتمعية.

وكشف البشير أن أجهزة حزبه تعكف على إعداد دراسات بشأن وضع الدستور الدائم وكيفية بناء كيانات سياسية تجمع الشتات وتؤسس لبناء كيانات أكبر تعزز الأمن و الاستقرار السياسي والمجتمعي وتعزز التعددية السياسية للتداول السلمي للسلطة.

وقال إن انجاز المرحلة الأولى من برنامج إصلاح أجهزة الدولة يأتي من أجل ان تكون هذه الأجهزة مؤهلة وفاعلة لتحقيق النهضة الشاملة. وأكد العزم بالمضي بذات القوة لانجاز مطلوبات المرحلة الثانية من الحوار الوطني استنادا الى روح الاجماع الوطني.

وتابع "إن هذا لن يتأتى إلا بتقوية مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب حتى تكون قادرة على قيادة المجتمع من خلال الالتزام بالشورى والبناء التنظيمي السليم والالتزام بقضايا الشعب".

وجدد الرئيس الالتزام بالمضي قدما في "برنامج إصلاح الدولة والحزب كضرورة وعملية مستمرة تتطلب سياسات وإجراءات تستجيب للتحولات العديدة التي ستشهدها البلاد في المرحلة المقبلة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وقال إن "إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيتم الأسبوع المقبل وسط أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار"، موضحا أن السودان أصبح في قلب قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلاقاته مع دول أوروبا وأميركا تطورت عبر خدمة المصالح المشتركة.

ودعا السودانيين للوقوف بقوة دعما للحكومة القادمة ومساندة برامجها بما يحقق التنفيذ الأمثل لمخرجات الحوار الوطني.

وشدد أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق تطلعات السودانيين في تحسين المعاش عبر البرامج والسياسات والمعالجات اللازمة.

وانطلقت صباح الجمعة بأرض المعسكرات ببري أعمال المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني وسط حضور الآلاف من الأعضاء وقيادات قوى سياسية وطنية وأجنبية وشخصيات قومية وممثلين لمنظات المجتمع المدني، تحت شعار (نحو أمة منتجة).

وحضر فاتحة المؤتمر العام للحزب الحاكم الأمين العام لحركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي يس أكتاني.