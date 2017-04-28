 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 28 نيسان (أبريل) 2017

البشير يدعو الحكومة والمعارضة للرشد بعد إعلان الحكومة الجديدة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 أبريل 2017 ـ دعا الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الجمعة، الحكومة والمعارضة لممارسة رشيدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي أكد أنها ستعلن خلال أسبوع.

JPEG - 21.8 كيلوبايت
الرئيس عمر البشير

وانتهت عملية الحوار الوطني التي دعا لها البشير في يناير 2014 إلى توقيع الأحزاب والحركات المشاركة على "الوثيقة الوطنية" في أكتوبر الماضي، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية ما زالت ترفض المشاركة.

وأكد الرئيس البشير لدى مخاطبته فاتحة المؤتمر العام الرابع للمؤتمر الوطني بالخرطوم، "الالتزام بالمضي قدما من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم كخيار استراتيجي لا تراجع عنه عبر الحوار".

وأعرب عن أمله في أن تستجيب "القوى الأخرى من الممانعين وأسرى التردد" للعمل من أجل استقرار البلاد والمسارعة للانضمام لمسيرة الوفاق الوطني.

وأثنى البشير على جهود القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي انجزت المرحلة الأولى من مشروع الوثبة لاصلاح الحياة العامة بالبلاد المتمثلة في انجاز مشروع الحوار الوطني التي انتجت الوثيقة الوطنية.

وقال "نتطلع إلى أن تشهد المرحلة الثانية للحوار ممارسة سياسية على قدر من الرشد سواء كان من خلال أجهزة السلطة أو عبر المعارضة المسؤولة ينتج عنه بناء ديمقراطي فاعل يمكن من الوفاء بالمخرجات".

وأكد أن أبرز التزامات المرحلة المقبلة للحوار تتمثل في إرساء الدستور الدائم للبلاد وتأسيس منهج وطرق لتحقيق اوسع مشاركة سياسية ومجتمعية.

وكشف البشير أن أجهزة حزبه تعكف على إعداد دراسات بشأن وضع الدستور الدائم وكيفية بناء كيانات سياسية تجمع الشتات وتؤسس لبناء كيانات أكبر تعزز الأمن و الاستقرار السياسي والمجتمعي وتعزز التعددية السياسية للتداول السلمي للسلطة.

وقال إن انجاز المرحلة الأولى من برنامج إصلاح أجهزة الدولة يأتي من أجل ان تكون هذه الأجهزة مؤهلة وفاعلة لتحقيق النهضة الشاملة. وأكد العزم بالمضي بذات القوة لانجاز مطلوبات المرحلة الثانية من الحوار الوطني استنادا الى روح الاجماع الوطني.

وتابع "إن هذا لن يتأتى إلا بتقوية مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب حتى تكون قادرة على قيادة المجتمع من خلال الالتزام بالشورى والبناء التنظيمي السليم والالتزام بقضايا الشعب".

وجدد الرئيس الالتزام بالمضي قدما في "برنامج إصلاح الدولة والحزب كضرورة وعملية مستمرة تتطلب سياسات وإجراءات تستجيب للتحولات العديدة التي ستشهدها البلاد في المرحلة المقبلة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وقال إن "إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيتم الأسبوع المقبل وسط أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار"، موضحا أن السودان أصبح في قلب قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلاقاته مع دول أوروبا وأميركا تطورت عبر خدمة المصالح المشتركة.

ودعا السودانيين للوقوف بقوة دعما للحكومة القادمة ومساندة برامجها بما يحقق التنفيذ الأمثل لمخرجات الحوار الوطني.

وشدد أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق تطلعات السودانيين في تحسين المعاش عبر البرامج والسياسات والمعالجات اللازمة.

وانطلقت صباح الجمعة بأرض المعسكرات ببري أعمال المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني وسط حضور الآلاف من الأعضاء وقيادات قوى سياسية وطنية وأجنبية وشخصيات قومية وممثلين لمنظات المجتمع المدني، تحت شعار (نحو أمة منتجة).

وحضر فاتحة المؤتمر العام للحزب الحاكم الأمين العام لحركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي يس أكتاني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)

حرب المطارات 2017-04-27 10:02:21 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في كلمة لي قبل اسابيع في ذات هذه الزاوية، بعنوان (الحاج وراق بين العمالة والدروشة) كتبت ان معاداة مصر والنفور منها وإظهار البغض لها يكاد يكون مرادفاً للوطنية عند نفر من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.