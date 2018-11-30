 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

البشير يدعو حاملي السلاح في دارفور للإنضمام إلى عملية السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 نوفمبر 2018 ـ جدد الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، حملة السلاح من الحركات المسلحة في دارفور للإنضمام لعملية السلام.

JPEG - 112.4 كيلوبايت
الرئيس البشير يحي مستقبيله في كاس بولاية جنوب دارفور ـ 30 نوفمبر 2018 (صورة من وكالة سونا)

وأبدى البشير خلال مخاطبته حشدا بمدينة كاس بولاية جنوب دارفور ترحيبه "بكل من يريد السلام"، مؤكدا أن مسيرة السلام والتنمية ماضية بدون انتظار لأي أحد. وقال "ندعو حاملي السلاح للانضمام الى عملية السلام".

وكان الرئيس قد أكد لدى مخاطبته ختام الدورة المدرسية بنيالا، يوم الخميس، أن دارفور تعافت من الحرب، وتعهد بإعادة سيرتها الأولى وأن تكون أفضل مما كان عليه في السابق.

ومنذ العام 2003 تقود مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور تمردا ضد الحكومة المركزية في الخرطوم.

وأخيرا قالت حركتي العدل وامساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي إن العقبة الرئيسية لاستئناف التفاوض مع الحكومة تم تجاوزها فما يلي تشكيل آلية جديدة لإنفاذ أي تسوية محتملة، لكن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور ما زالت ترفض التفاوض مع الحكومة.

وبشر الرئيس البشير بمشروعات كبيرة في مجالات التنمية والخدمات الصحية والتعليمية. وشدد على عزم الدولة على تعميم التعليم العام في المرحلة الأولى والزاميته في المرحلة الثانية وأشار الى أن أي طفل يصل سن التعليم سيوفر له مقعد الدراسة.

ولفت إلى حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية الأولية لكل مواطن بما يضمن سلامة الأمهات والأطفال.

وأكد البشير أهمية ايجاد مياه صحية ونقية لتلافي الأمراض والأوبئة وسط المواطنين، مجددا التزام الحكومة بإكمال عملية جمع السلاح والسيارات غير المقننة حتى تحقق أهدافها ويكون السلاح في أيدي الحكومة فقط.

الى ذلك افتتح الرئيس طريق نيالا ـ كاس بطول 97 كلم كمرحلة أولى من طريق نيالا ـ كاس ـ زالنجي الذي يبلغ طوله 207 كلم بتمويل من صندوق إعمار وتنمية دارفور، كما افتتح المسجد الكبير لمدينة كاس وأدى فيه صلاة الجمعة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المؤتمر الوطني والبحث عن السلام "الزائف".. (1-2) 2018-11-28 15:24:06 عادل شالوكا طالعنا كغيرنا وثيقة مُسرَّبة منسوبة للمؤتمر الوطني وهي عبارة عن محضر لمداولات إجتماع إنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2018 في المركز العام للمؤتمر الوطني برئاسة عمر البشير بصفته رئيس المؤتمر الوطني بحضور مساعده لرئاسة (...)

عودة الاستعمار التركي للسودان تحت ظلال سنابك الاسلاميين 2018-11-26 22:57:56 بقلم : ياسر عرمان نقلت جريدة الجريدة في عددها اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018م العدد (2650) في صفحتها الاولى، خبر ليس هو الاول من نوعه عن وزير الزراعة والغابات التركي ( لاحظ التركي وليس السوداني) انهم يخططون لفتح (...)

مجموعة توماس سريلو.. على ماذا ستتفاوض؟ 2018-11-26 20:57:25 بقلم: فرانسيس مايكل هددت المنظومة الإقليمية "الإيقاد" بتصنيف مجموعة المعارضة التى تقودها الجنرال توماس سريلو و التي رفضت التوقيع على إتفاق السلام الأخير، على أنها مفسدة للعملية السلمية في جنوب السودان، وقد شكل هذا التهديد (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.