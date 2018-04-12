البشير يرأس وفد السودان الى قمة الرياض بالسبت

الخرطوم 12 أبريل 2018- يقود الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، وفد السودان المشارك في القمة العربية رقم 29 المنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وزرا الخارجية العرب بعد اجتماع تحضيري لقمة الرياض ..الخميس 12 أبريل 2018

وتناقش القمة، المنعقدة يومي 14 و15 من ابريل الجاري قضايا الأمن القومي العربي، والقدس والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات في المنطقة العربية على رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وتناقش القمة كذلك مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر والصومال، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات.

وترأس وزير الخارجية، السوداني ابراهيم غندور، وفد السودان المشارك في الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة في الخرطوم جعفر سومي في تصريح الخميس إن الاجتماع اجاز القرار الخاص بدعم السلام والتنمية في السودان ضمن مجموعة القرارات التي أجازها الوزراء وينتظر أن ترفع للقمة.

ورحب الوزراء طبقا للمتحدث بالجهود التي تبذلها حكومة السودان لتعزيز الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد وامتدحوا نجاح مبادرة الرئيس السوداني للحوار الوطني ومبادرة جمع السلاح التي ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

ورحب الوزراء برفع العقوبات الأميركية عن السودان وأكدوا حسب التصريح دعم جهود السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.