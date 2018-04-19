البشير يرأس وفد السودان الى منتدى (تانا) بأثيوبيا الجمعة

الخرطوم 19 أبريل 2018- يقود الرئيس عمر البشير، الجمعة، وفد السودان المشارك في منتدى تانا رفيع المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا بأثيوبيا وذلك بعد ساعات من وصوله من المملكة العربية السعودية.
- الرئيس عمر البشير يقود وفد السودان لمنتدى (تانا)- ارشيف
ويلتئم منتدى تانا في مدينة بحر دار الإثيوبية يومي 21-22 من أبريل.
ويركز في دورته السابعة هذا العام على ملكية أفريقيا لأحكام السلام والأمن، فضلاً عن تمويل وإصلاح الاتحاد الأفريقي.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية وزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبد الله فضل، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله "قوش"، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية حاتم حسن بخيت مدير مكاتب رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس السوداني عاد من السعودية مساء الخميس، بعد مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الظهران هذا الأسبوع.
وحضر البشير كذلك الاثنين الماضي ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1" الذي استمر لمدة شهر بالمنطقة الشرقية.
وشاركت في التمرين وحدات من الجيش السوداني، بعروض عسكرية مصاحبة من مختلف القطاعات والقوات المشاركة.
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