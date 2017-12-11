البشير يرأس وفد السودان لقمة منظمة التعاون الطارئة حول القدس بإسطنبول

الخرطوم 11 ديسمبر 2017- يتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء الى تركيا مترئسا وفد بلاده المشارك في قمة طارئة دعت لها منظمة التعاون الإسلامي.
- الرئيس عمر البشير
وتبحث القمة المرتقبة نهاية هذا الأسبوع التطورات الخاصة باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزمها نقل السفارة الأميركية اليها.
وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ان وزراء خارجية الدول الاعضاء سيعقدون اجتماعا تحضيريا للقمة صباح الاربعاء.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي دعا للقمة الطارئة لإفساح المجال امام الدول الاسلامية للتحرك بشكل موحد ومنسق في مواجهة هذه التطورات.
وأجرى اردوغان اتصالا هاتفيا بالرئيس السوداني وعدد من الزعماء العرب فور الإعلان عن القرار الأميركي ليل الأربعاء الفائت.
وأبلغ الرئيس التركي نظيره السوداني وقتها عزمه الدعوة لقمة طارئة لأعضاء منظمة التعاون لبحث تطورات الموقف وما يستوجب اتخاذه حيال القضية.
وأكد اردوغان في خطاب عام الأسبوع الماضي عزمهم مواصلة الكفاح حتى اللحظة الأخيرة مردفا "ولو لزم الأمر سنقطع علاقتنا الدبلوماسية مع إسرائيل".
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