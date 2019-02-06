البشير يرأس وفد السودان للقمة الأفريقية الأسبوع المقبل

الخرطوم 6 فبراير 2019- يقود الرئيس عمر البشير وفد السودان لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا يومي 10 – 11 فبراير الجاري.
- الرئيس السوداني عمر البشير
وتنعقد هذه القمة تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا".
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إن الرئيس البشير سيقود وفد السودان للمشاركة في قمة القادة الأفارقة التي تسبقها اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية.
وتوقع وزير الخارجية أن يلتقي رئيس الجمهورية بعدد من القادة الأفارقة على هامش انعقاد القمة لمناقشة القضايا التي تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية.
ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي من الرئيس الرواندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
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