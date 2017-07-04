البشير يرتب لجولة تشمل السعودية والإمارات والكويت وقطر

الخرطوم 4 يوليو 2017 ـ كشف نائب الرئيس السوداني، حسبو عبد الرحمن عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير الى السعودية والإمارات والكويت وقطر للقاء قادتها دعما للمبادرة الكويتية الرامية لإنهاء أزمة دول الخليج.

نائب البشير لدى لقائه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأديس أبابا

واتخذ السودان موقفاً محايداً من الأزمة الخليجية التي نشبت مؤخرا بين قطر من جانب والإمارات والبحرين والسعودية من جانب آخر وأعلن مساندته للمبادرة الكويتية لطي الخلاف.

وقال حسبو طبقا لوكالة السودان للأنباء "مواصلة للاتصالات السابقة مع قيادة المملكة العربية السعودية و الامارات والكويت وقطر سيقوم رئيس الجمهورية بزيارة لهذه الدول للالتقاء بقادتها دعما وسندا للمبادرة الكويتية".

وبحث نائب الرئيس السوداني مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على هامش القمة الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية الثلاثاء العلاقات بين البلدين وسبل دفعها وتطويرها والتشاور وتبادل الآراء حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بجانب الخلاف الراهن على الساحة الخليجية والعربية.

وقطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، الشهر الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق، وجرى تمديد مهلة منحتها هذه الدول للدوحة للاستجابة لنحو 13 مطلبا قدمها وسطاء كويتيون قبل أيام، كشروط لإنهاء القطيعة ورفع الحصار تنتهي ليل الثلاثاء.

وجدد حسبو دعم السودان لمبادرة امير الكويت لرأب الصدع بين الاخوة الأشقاء وتقريب وجهات النظر بما يجنب المنطقة الخلاف والشتات.

وأعرب عن أمله في أن لا يطول أمد القطيعة بين الأخوة الأشقاء تحقيقا للوحدة والوئام المنشود، مؤكدا استعداد السودان للاسهام في هذا الجهد وحرصه على حل الخلاف في اطار البيت الخليجي بدون تدخل خارجي.

وأكد حسبو أن علاقات الخرطوم والرياض استراتيجية وتاريخية نظرا لما يربطهما من أواصر العقيدة والجوار وبحكم قيادة المملكة للأمة الإسلامية ودورها المحوري في المنطقة.

من جهته أشاد وزير الخارجية السعودي بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بالسودان ومواقف السودان تجاه المملكة.

وقدم الجبير شرحا مفصلا لنائب الرئيس السوداني حول أسباب وجذور الخلاف الراهن، مع دولة قطر، مؤكدا حرص بلاده على الوصول لحل.