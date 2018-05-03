 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 3 أيار (مايو) 2018

البشير يسقط عقوبة الحق العام عن الإثيوبيين المحكومين بالسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 3 مايو 2018- أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً جمهورياً بإسقاط العقوبة عن جميع الاثيوبيين المحكوم عليهم في قضايا الحق العام، في خواتيم مباحثات مطولة أجراها مع رئيس الوزراء الاثيوبي احتضنتها الخرطوم على مدى يومين.

JPEG - 81.4 كيلوبايت
الرئيس عمر البشير (سونا)

ووصف رئيس الوزراء الأثيوبي، ابي أحمد، المباحثات الثنائية التي أجراها في الخرطوم، بالأخوية والبناءة، مقدراً قرار البشير بإطلاق سراح الإثيوبيين المحكومين بالسودان.

وأضاف "هذا يؤكد تفهم البشير وإحساسه العميق بقضايا إثيوبيا وحرصه على دعمها".

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الخميس، زيارة للسودان استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني، عمر البشير، أكد خلالها حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس البشير تطابق وجهات النظر بين السودان وأثيوبيا في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تم طرحها خلال المباحثات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، بالقصر الجمهوري، "سنقوم بتنشيط اللجنة العليا بين البلدين ومراجعة كل ما تم الاتفاق عليه والعمل على تنفيذه".

وأوضح أن إطلاق سراح الاثيوبيين المحاكمين والموقوفين بالسودان يأتي تكريماً لرئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد، الذي يزور البلاد.

وأشار البشير إلى أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل حركة المواطنين وحماية السلع والبضائع الاثيوبية عبر الموانئ السودانية وإنشاء مناطق حرة في عدد من المواقع وتعزيز تبادل المنافع والسلام عبر الحدود المشتركة.

وفيما يتعلق بسد النهضة قال البشير "إننا متوافقون تماما حول قضاياه وهناك التزام قاطع بأن لا تتأثر حصص مياه جمهورية مصر العربية من قيام السد".

وذكر أنه تم التأكد تماماً من سلامة السد وأنه لا يشكل تهديدا للسودان ومصر وأن ملء البحيرة لا يؤثر سلباً على منشآت الري في السودان ومصر.

وأشار البشير إلى اتفاق السودان وأثيوبيا على التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا السلام في الإقليم وجنوب السودان بوجه خاص عبر الإيقاد.

من جهته أكد رئيس الوزراء الأثيوبي، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بهدف المضي بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب.

وقال إن إثيوبيا تتفهم مسألة تقاسم المياه بين الدول الثلاث بمسؤولية كبيرة وتحرص على تحقيق الفائدة للسودان ومصر، مضيفاً "ليس لدينا نية بأن يتضرر السودان أو مصر وأن اتفاق المبادئ سيساعد الدول الثلاث على خفض الجانب السلبي".

وأكد أن البلدين اتفقا على التكامل الاقتصادي وربط البلدين بالطرق والسكك الحديدية وتوسيع التبادل التجاري وتسهيل تبادل السلع والاستثمارات بين البلدين والعمل معا من أجل السلام والاستقرار في الإقليم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل تخرج القوات السودانية من مستنقع اليمن ؟ 2018-05-03 22:48:50 كتبت : سلمى التجاني تصاعدت هذا الأسبوع ، وتيرة دعوات سودانية لسحب القوات المشاركة في حرب اليمن ، فقد أعلنت وزارة الدفاع أمس أنها ستتخذ قراراً بشأن تقييم مشاركة الجيش هناك ، ويوم الأثنين الماضي أصدرت كتلة برلمانية بياناً (...)

نحن والجودية الدولية 2018-04-30 22:20:09 سلمى التجاني ( 1 ) كلما جاء حديث عن دور المجتمع الدولي في الشأن السوداني المتعلق بالحرب والسلام، برزت أصواتٌ تنادي بضرورة حل مشكلاتنا بأنفسنا بعيداً عن تدخل المجتمع الدولي . هذه الدعوة وبما تحمله من نبل، لكنها مثالية لا (...)

خصخصة الموانئ بالتزامن مع حملات حميدتي باشا 2018-04-26 20:13:21 بقلم : أسامة سعيد حلقات المؤامرة علي موانئ السودان( بورتسودان وسواكن ) تستكمل حلقاتها فعملية أيلولة إدارة الموانئ لهيئات أجنبية قد وصلت مرحلة ما قبل التسليم والتسلم ، ومن شروط الهيئات الأجنبية هي تسليم نظيف خالي من (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.