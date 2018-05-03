البشير يسقط عقوبة الحق العام عن الإثيوبيين المحكومين بالسودان

الخرطوم 3 مايو 2018- أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً جمهورياً بإسقاط العقوبة عن جميع الاثيوبيين المحكوم عليهم في قضايا الحق العام، في خواتيم مباحثات مطولة أجراها مع رئيس الوزراء الاثيوبي احتضنتها الخرطوم على مدى يومين.

الرئيس عمر البشير (سونا)

ووصف رئيس الوزراء الأثيوبي، ابي أحمد، المباحثات الثنائية التي أجراها في الخرطوم، بالأخوية والبناءة، مقدراً قرار البشير بإطلاق سراح الإثيوبيين المحكومين بالسودان.

وأضاف "هذا يؤكد تفهم البشير وإحساسه العميق بقضايا إثيوبيا وحرصه على دعمها".

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الخميس، زيارة للسودان استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السوداني، عمر البشير، أكد خلالها حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس البشير تطابق وجهات النظر بين السودان وأثيوبيا في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تم طرحها خلال المباحثات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، بالقصر الجمهوري، "سنقوم بتنشيط اللجنة العليا بين البلدين ومراجعة كل ما تم الاتفاق عليه والعمل على تنفيذه".

وأوضح أن إطلاق سراح الاثيوبيين المحاكمين والموقوفين بالسودان يأتي تكريماً لرئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد، الذي يزور البلاد.

وأشار البشير إلى أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل حركة المواطنين وحماية السلع والبضائع الاثيوبية عبر الموانئ السودانية وإنشاء مناطق حرة في عدد من المواقع وتعزيز تبادل المنافع والسلام عبر الحدود المشتركة.

وفيما يتعلق بسد النهضة قال البشير "إننا متوافقون تماما حول قضاياه وهناك التزام قاطع بأن لا تتأثر حصص مياه جمهورية مصر العربية من قيام السد".

وذكر أنه تم التأكد تماماً من سلامة السد وأنه لا يشكل تهديدا للسودان ومصر وأن ملء البحيرة لا يؤثر سلباً على منشآت الري في السودان ومصر.

وأشار البشير إلى اتفاق السودان وأثيوبيا على التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا السلام في الإقليم وجنوب السودان بوجه خاص عبر الإيقاد.

من جهته أكد رئيس الوزراء الأثيوبي، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بهدف المضي بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب.

وقال إن إثيوبيا تتفهم مسألة تقاسم المياه بين الدول الثلاث بمسؤولية كبيرة وتحرص على تحقيق الفائدة للسودان ومصر، مضيفاً "ليس لدينا نية بأن يتضرر السودان أو مصر وأن اتفاق المبادئ سيساعد الدول الثلاث على خفض الجانب السلبي".

وأكد أن البلدين اتفقا على التكامل الاقتصادي وربط البلدين بالطرق والسكك الحديدية وتوسيع التبادل التجاري وتسهيل تبادل السلع والاستثمارات بين البلدين والعمل معا من أجل السلام والاستقرار في الإقليم.