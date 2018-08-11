 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 11 آب (أغسطس) 2018

البشير يسلم بالترشح لـ 2020 ويشكر حزبه على منحه الثقة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 أغسطس 2018- نأى الرئيس السوداني عمر البشير عن الخوض في الجدل المثار حول إعادة ترشيحه لفترة رئاسية جديدة بحلول 2020، وأظهر تسليما بالترشح حين شكر قادة حزبه على الثقة التي أحاطوها به.

JPEG - 21.1 كيلوبايت
البشير وافق على خوض انتخابات 2020

وخاطب البشير مساء السبت الجلسة الختامية لمجلس شورى حزبه الذي أوصى في فاتحة اعماله بتعديل نظامه الأساسي لرصف الطريق أمام التمكن من إعادة ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة عند إجراء الانتخابات في 2020، لكن هذه الخطوة واجهتها أصوات داخل الحزب بالاستنكار باعتبارها غير دستورية وتستلزم تعديل دستور البلاد قبل تعديل نظام الحزب.

وقال البشير "لابد أن أشكر المؤتمر الوطني قيادة وقاعدة على الثقة في شخصي الضعيف، وهذه الثقة أمانة كبيرة ومسؤولية .. أتمنى أن أكون بقدر هذه الثقة".

وأشار الى أن اجتماعات مجلس الشورى تميزت بحوار جاد وموضوعي ومسؤول "لأن مسؤوليتنا كبيرة...فنحن مسؤولون من البلد وأمنها ورفاهية.

ويثور جدل واسع في السودان حول أحقية البشير في الترشح لدورة رئاسية جديدة، باعتبار أن ذلك يتعارض مع دستور البلاد الذي يحظر الترشح للرئاسة أكثر من دورتين.

وفوض مجلس الشورى في ختام جلساته المكتب القيادي ليعملا سويا لإدخال التعديلات المقترحة على النظام الأساسي ومؤامتها مع لوائح الحزب فيما يخص إعادة ترشيح الرئيس مجددا.

ويجلس البشير الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015 لعدم وجود منافسين حقيقيين، على سدة الحكم منذ يونيو 1989، عندما أطاح بحكم ديمقراطي وتزعم انقلابا عسكريا وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي.

وقبيل انتخابات 2015 صرح البشير بأنه لا يرغب في الاستمرار على مقعد الرئاسة قائلا إنها أصابته بـ "التعب" لكنه امتثل في نهاية الأمر لقرار مؤسسات حزبه التي سمته مرشحا أوحدا لخوض الانتخابات.

وجدد البشير في كلمته التزام الحكومة بالمضي لاستكمال السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأشار الى دارفور أضحت آمنة بفضل جهود حملة جمع السلاح وتعاون المواطنين معها، لكنه لفت الى أن كميات من السلاح لازالت "مخبأة "ولم تجمع.

وطالب حاملي السلاح بتسليمه فوراً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق حدود الحرابة.

وكشف في سياق آخر معلومات لأول مرة حول انقلاب الانقاذ الذي قادة إلى الحكم في 30 يونيو 1989، وقال:” لولا استيلاء الحركة الاسلامية على الحكم لجاء البعثيين وكانوا يجروا ترتيبات للوصول للحكم في 2يوليو من ذات العام، لافتا الى أن نسبة نجاح انقلاب الانقاذ لم تتعدى 10% فقط، وتابع: "حتى في القيادة العامة للقوات المسلحة لم يكن لنا شخص يمكن أن يتسلمها، ولكن وفقنا في ذلك، لأننا قلنا إن عملنا لله سبحانه وتعالى".

وأكد البشير إن المؤتمر الوطني حزب قائم على مبادئ معروفة، وليس حزباً علمانياً، وأضاف قائلاً "نحن حركة إسلامية كاملة الدسم".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المجتمع قبل السياسي 2018-08-07 22:35:02 ماتوا سمبلة كتب: المحبوب عبد السلام كان ذلك زمان الكبار، في صباح بهي بأرض المعسكرات بسوبا جلس كلٌ من الشيخ حسن الترابي والبروفيسور عبد الله الطيب والبروفيسور عون الشريف والبروفيسور يوسف فضل والبروفيسور جعفر ميرغني، (...)

لماذا تفشل المعارضة السودانية في صناعة التغيير السياسي في السودان؟ 2018-08-07 18:16:13 كتب : د. أمجد فريد الطيب منذ استقلال الجنوب وعلى مدى السنوات السبع الماضية، مرت حركة المقاومة السياسية بمراحل عديدة من المد والجزر. تمثلت أبرز مراحل مدها في انتفاضة سبتمبر ٢٠١٣، والحراك الذي سبقها في يونيو / يوليو ٢٠١٢. (...)

حادثة المدرسة .. فلتكن حصتهم الأخيرة من أرواحنا 2018-08-06 14:14:14 كتب : عمر الدقير الشَّمْسُ ذَاهِبَةٌ لِمَخْبَئِها ووَجْهُها مُحْتَقِنٌ دَمَاً "من مرثية سومرية" منذ بواكير نظام "الإنقاذ" ومسرح الأحداث في السودان عبثي تراجيدي، وإن كان ثمة كوميديا على هذا المسرح فهي على طريقة شر (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.