البشير يشارك غينيا الاستوائية احتفالها بالعيد الوطني

الخرطوم 12 أكتوبر 2018 ـ وصل الرئيس السوداني عمر البشير مساء الخميس الي مالابو في زيارة لغينيا الاستوائية للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى الخمسين لاستقلالها عن أسبانيا.

البشير لدى وصوله مطار مالابو ـ الخميس 11 أكتوبر 2018

وكان في استقبال البشير بمطار مالابو رئيس الوزراء فرانسيسكو باسكوال وعدد من الوزراء وسفير السودان في الكاميرون الزين إبراهيم.

ويحضر الاحتفالات التي تبدأ الجمعة عدد من القادة الأفارقة.

وتعد غينيا الاستوائية الواقعة في وسط أفريقيا من أصغر دول القارة مساحة، كما أنها الدولة الأفريقية الوحيدة التي تعتمد الأسبانية لغة رسمية.

ويضم الوفد المرافق للرئيس البشير: وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية جمال الشيخ.