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البشير يصف أزمة الخليج بالفتنة ويجدد دعمه لمبادرة أمير الكويت

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الخرطوم 25 يونيو 2017 ـ وصف الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، الأزمة بين دول الخليج بأنها "فتنة"، وجدد دعم بلاده للجهود التي يبذلها أمير الكويت لرأب الصدع بين أطراف الأزمة وإعادة لحمة التوافق والوئام بينها.

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البشير يخاطب السودانيين في ذكرى الاستقلال .. الخميس31 ديسمبر 2015 (سودان تربيون)

واتخذت الخرطوم موقفاً محايداً تجاه الأزمة بين دول الخليج، مؤكدة حرصها على إصلاح ذات البين بين الأشقاء من خلال مساندتها لمبادرة أطلقها أمير الكويت، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة دولة قطر.

وقال البشير في خطاب للسودانيين بمناسبة عيد الفطر: "نستقبل عيد الفطر المبارك بكامل فرحته ونحن نستحضر ما تمر به أمتنا العربية والاسلامية من فتنة بين إخوة كرام كانت ولا زالت لهم وقفات كريمة مع بلادنا في كافة قضاياها وما تعرضت له من إبتلاءات".

وأكد الرئيس أن الأمر يحتم على السودان أن يسعى بين الأطراف بإصلاح ذات البين ودفع كل جهد يبذل لتحقيق تلاقيهم.

وتعهد بالمضي في دفع المساعي لرأب الصدع العربي وإعادة لحمة التوافق، مؤكدا دعم السودان لجهود أمير دولة الكويت "حتى تتحقق مقاصده في إحتواء هذه الفتنة والتوفيق بين الأشقاء في دول الخليج وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها والتي ظلت تسود فيها روح الوئام والإخاء والتعاون في جهودهم المشتركة لتحقيق التقدم والرفاهية".

إلى ذلك ثمن البشير "مجاهدات" القوات المسلحة في كافة أنحاء السودان وفي اليمن لاستعادة الشرعية، وقال "أهنئ عبركم القوات المسلحة المرابطة في كافة بقاع بلادنا ولفصائلها التي تؤدي واجباتها بإقتدار في اليمن الشقيق وهي تقدم الشهداء في سبيل أهداف نبيلة لاعادة الشرعية لهذا البلد الشقيق".

كم تقدم بالتهنئة للسودانيين والجيش وقوات الأمن والدعم السريع والشرطة بحلول عيد الفطر.

وقال "نجدد الدعوة لمن تبقى من حاملي السلاح وبعض من قوى سياسية لا تزال أسيرة التردد للالتحاق بجهود الوفاق الوطني الذي أسست له الوثيقة الوطنية"، وزاد "لا سبيل أمام الجميع لحل مشكلات الوطن إلا بالحوار".

وتلقى الرئيس برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر من كل من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر ومشعل بن فهمي السلمي رئيس البرلمان العربي.

وفي ذات السياق تلقى النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



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