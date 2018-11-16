البشير يصل أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية الطارئة

الخرطوم 16 نوفمبر 2018 ـ وصل الرئيس السوداني عمر البشير عصر الجمعة إلى أديس أبابا مترئسا وفد السودان المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي الطارئة التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية يومي 17 و18 نوفمبر الحالي.
- الرئيس السوداني عمر البشير ـ صورة من (سونا)
ويرافق البشير وفد يضم فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، مسلم الأمير وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وتبحث القمة القضايا المتعلقة بعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي بما في ذلك إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي وهيكل ومناصب القيادة العليا للمفوضية واختيار القيادة العليا للمفوضية فضلا عن الإصلاحات اﻹدارية والمالية.
وبحث وزراء الخارجية الأفارقة على مدار يومين مختلف القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
وسبق الاجتماع الوزاري اجتماع الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، الذي عقد يوم الخامس من نوفمبر، وبحث القضايا المتعلقة بعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.
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