البشير يصل إنجمينا ويعقد قمة ثنائية مع ديبي

الخرطوم/ إنجمينا 1 ديسمبر 2017 ـ بدأت في إنجمينا يوم الجمعة قمة بين الرئيسين السوداني والتشادي، عمر البشير وإدريس ديبي، تتناول قضايا البلدين الى جانب القضايا الإقليمية.

الرئيسان البشير وديبي أمام فاتحة جلسات مؤتمر الحوار السبت 10أكتوبر 2015 (سونا)

ووصل الرئيس البشير ووفد رفيع من الحكومة السودانية صباح الجمعة العاصمة التشادية في زيارة رسمية لحضور احتفالات تشاد بعيدها الوطني.

ورافق البشير في الزيارة التي تستغرق يومين وفد يضم وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول محمد عطا المولى، مدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت ووزير الدولة بالخارجية عطا المنان بخيت.

وشهد البشير وديبي، صباح الجمعة، بساحة الأمة في إنجمينا الاحتفالات بعيد الحرية والديمقراطية.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن "الاحتفالات شهدت عروضا عسكرية وكرنفالات تعكس التقدم الذي تشهده دولة تشاد خلال فترة الحركة الوطنية للإنقاذ بزعامة الرئيس ديبي".

وتطورت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بعد فترة من الشكوك والاتهامات المتبادلة بدعم متمردي البلدين، كما تعززت بنشر قوات مشتركة على الحدود لمنع دخول السلاح والحركات المتمردة.

وتوطدت العلاقات الثنائية بين الخرطوم وانجمينا بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، وشارك الرئيس التشادي في ختام أعمال مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم، في أكتوبر من العام الماضي.