البشير يصل الرياض لإجراء مباحثات مع الملك سلمان

الخرطوم 23 يناير 2017 ـ وصل الرئيس السوداني عمر البشير العاصمة السعودية الرياض، الإثنين، في زيارة رسمية يلتقي فيها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
- الملك سلمان يستقبل الرئيس البشير في قصره بالرياض ـ 24 أكتوبر 2016 (صورة من "واس")
واستقبل البشير في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان.
وغادر البشير الخرطوم صباح الإثنين في زيارة تستغرق عدة أيام بحسب وكالة الأنباء السودانية، بدون تحديد لعدد أيام الزيارة.
وقال وزير الخارجية ابراهيم غندور "إن الرئيس سيلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للتفاكر حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة كما سيلتقي البشير بعدد من المسؤولين السعوديين" .
وذكرت تقارير اعلامية سعودية، الأحد، أن زيارة البشير العاشرة للسعودية خلال عامين، تأتي بعد أيام من رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية بوساطة سعودية، ويبحث فيها مع الملك سلمان تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة الاقتصادية، إضافة إلى وضع دول التحالف العربي الذي يشارك فيه السودان بجنود وطائرات حربية.
وكان البشير زار المملكة أواخر أكتوبر الماضي لخمسة أيام، عقد خلالها مباحثات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بحثت العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة والأوضاع في اليمن.
وشهدت علاقات السودان والسعودية قفزات متوالية منذ اغلاق الخرطوم في العام 2014 المراكز الثقافية الإيراني.
وفي مارس الماضي أعلن السودان عقب زيارة البشير للرياض مشاركته في عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ضمن تحالف ضم عشر دول عربية وإسلامية.
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