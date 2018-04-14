البشير يصل الظهران للمشاركة في القمة العربية

الخرطوم 14 أبريل 2018- وصل الرئيس السوداني عمر البشير، مساء السبت الى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية مترئسا وفد بلاده المشارك في القمة العربية العادية رقم (29) على مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات التي تبدأ أعمالها الأحد.
- الرئيس السوداني عمر البشير
واستقبل البشير والوفد المرافق له الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وسفير السودان بالمملكة عبد الباسط السنوسي ومندوب السودان الدائم بالجامعة العربية عبد المحمود عبد الحليم.
وينتظر أن يعقد الرئيس السوداني اجتماعا بولي العهد السعودي محمد ين سلمان على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان بن سلمان هاتف الرئيس السوداني يوم الخميس، من مقر اقامته بإسبانيا معزيا في وفاة ابن شقيقته حيث اتفقا يومها على عقد الاجتماع المشترك.
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