البشير يصل تركيا للمرة الثانية رغم مذكرة توقيف (الجنائية)

الخرطوم 18 مايو 2018 ـ وصل الرئيس السوداني، عمر البشير إلى تركيا، الجمعة، للمشاركة في قمة منظمة دول التعاون الإسلامي الطارئة بشأن القدس وفلسطين، متحدياً مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.

البشير وصف زيارة أردوغان للخرطوم بأنها "تاريخية" ..الأحد 24 ديسمبر 2017 (صورة لوكالة الأناضول)

وعلى الرغم من مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في 2008، نجح البشير في السفر إلى العديد من الدول في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك دول عربية وأفريقية.

وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها تركيا حيث حضر العام الماضي اجتماعا مشابها بشأن القدس.

وحذرت مدعي المحكمة فاتو بنسودا من أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة يتم تجاهلها.

والبشير (74 عاماً) مطلوب القبض عليه لاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى في السودان.

وضم الوفد المرافق لرئيس البشير: وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل وزير الدولة بالرئاسة المدير العام لمكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت وانضم للوفد في اسطنبول وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد.

ودعا الرئيس التركي طيب رجب أردوغان رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد القمة الطارئة بعد سقوط العشرات من الفلسطنيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في غزة.

وبدأت القمة أعمالها صباح الجمعة على مستوى وزراء الخارجية. وستبدأ اعمالها على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء الحكومات مساءً.

ويشارك في القمة ممثلو 48 دولة، بينهم 16 زعيما، على مستوى رؤساء أو ملوك أو أمراء من أفغانستان وأذربيجان وبنغلاديش وإندونيسيا وفلسطين وغينيا وإيران وقطر والكويت وليبيا ولبنان والصومال والسودان وتوغو والأردن، واليمن، فضلًا عن الرئيس التركي.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي وقلق وتحذيرات دولية.‎

ويشمل قرار ترامب، الشطر الشرقي لمدينة القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ثم ضمها إليها عام 1980 وإعلانها القدس الشرقية والغربية "عاصمة موحدة وأبدية" له.

ومنظمة التعاون الإسلامي ومقرها الرئيس في جدة بالسعودية، هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة عضوا موزعة على أربع قارات، وتتولى تركيا رئاستها حاليا.