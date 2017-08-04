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البشير يصل طنجة المغربية وترقب بلقائه العاهل السعودي

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الخرطوم 4 أغسطس 2017 ـ وصل الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة، إلى المملكة المغربية في زيارة خاصة، ينتظر أن يلتقي خلالها العاهل السعودي في طنجة حيث يمضي بدوره إجازة هناك.

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الملك سلمان يستقبل الرئيس البشير في مقر إقامته بطنجة المغربية ـ الثلاثاء 26 يوليو 2016 (صورة من الرئاسة السودانية)

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن البشير الذي وصل مدينة طنجة سيقضي اجازة تستمر بضعة أيام، يرافقه وزير الدولة بالرئاسة ومدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت.

وكان في استقبال الرئيس السوداني، لدى وصوله مطار "ابن بطوطة" الدولي، وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة وعدد من المسؤولين المحليين ومسؤولين بسفارة الخرطوم لدى الرباط، قبل أن ينتقل مباشرة إلى إحدى الفنادق الكبرى وسط المدينة.

وفي مايو الماضي دعا العاهل المغربي محمد السادس، البشير إلى زيارة بلاده، قبل أن يعلن عن زيارة سيقوم بها للسودان تمتد أسبوعا للتباحث حول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.

ويسود ترقب بأن يقابل الرئيس البشير سيلتقي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي يقضي إجازة في مدينة طنجة، منذ 24 يوليو الماضي.

وأثارت الزيارة ضجة واسعة منذ أن أشارت تقارير صحفية إلى قربها ونشر حقوقيون وصحفيون مغاربة عريضة احتجاجية قبل أيام وقعها حوالي 30 اسما، أن عمر البشير "مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرتي توقيف في عامي 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنظيم إبادة جماعية وفظائع أخرى في إقليم دارفور".

يذكر أن المغرب غير موقع على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.



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