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البشير يصل قطر للمشاركة في (منتدى الدوحة)

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الخرطوم 13 مايو 2017- وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، الى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى اقليمي يناقش عدد من القضايا على رأسها التحولات السياسية على المستوي الاقليمي والدولي.

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الرئيس السوداني لدى وصوله الدوحة.. السبت 13 مايو 2017 (قنا)

وإستقبل البشير لدى وصوله مطار حمد الدولي، وزير البلدية والبيئة، محمد بن عبدالله الرميحي، وسفير دولة قطر لدى السودان، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، إضافة إلى سفير السودان لدى الدوحة، فتح الرحمن علي.

ويبدأ منتدى "الدوحة" السابع عشر، فعالياته الأحد، ويناقش عددا من المحاور المختلفة في مقدمتها قضايا اللاجئين والتحولات السياسية الراهنة علي المستوى الدولي، بجانب تحديات التنمية الاقتصادية والإستثمار، وقضايا النفط والغاز، كما يناقش المنتدى الدور الاقتصادي للاجئين والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل القضايا المذكورة.

وتوجه البشير إلى الدوحة برفقة وفد رفيع المستوى ضم كل من وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله فضل، ووزير الخارجية، ابراهيم غندور، ورئيس مجلس امناء منظمة الدعوة الإسلامية، عبد الرحمن سوار الدهب، إضافة إلى والي شمال كردفان، احمد هارون، ووالي نهر النيل، حاتم الوسيلة، ورئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله.



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