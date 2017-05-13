البشير يصل قطر للمشاركة في (منتدى الدوحة)

الخرطوم 13 مايو 2017- وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، الى العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى اقليمي يناقش عدد من القضايا على رأسها التحولات السياسية على المستوي الاقليمي والدولي.
- الرئيس السوداني لدى وصوله الدوحة.. السبت 13 مايو 2017 (قنا)
وإستقبل البشير لدى وصوله مطار حمد الدولي، وزير البلدية والبيئة، محمد بن عبدالله الرميحي، وسفير دولة قطر لدى السودان، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، إضافة إلى سفير السودان لدى الدوحة، فتح الرحمن علي.
ويبدأ منتدى "الدوحة" السابع عشر، فعالياته الأحد، ويناقش عددا من المحاور المختلفة في مقدمتها قضايا اللاجئين والتحولات السياسية الراهنة علي المستوى الدولي، بجانب تحديات التنمية الاقتصادية والإستثمار، وقضايا النفط والغاز، كما يناقش المنتدى الدور الاقتصادي للاجئين والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل القضايا المذكورة.
وتوجه البشير إلى الدوحة برفقة وفد رفيع المستوى ضم كل من وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله فضل، ووزير الخارجية، ابراهيم غندور، ورئيس مجلس امناء منظمة الدعوة الإسلامية، عبد الرحمن سوار الدهب، إضافة إلى والي شمال كردفان، احمد هارون، ووالي نهر النيل، حاتم الوسيلة، ورئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله.
أخر الآراءالكتابة المغشوشة : مقال ياسر محجوب الحسين نموذجاً 2017-05-11 15:23:31 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com جاء في معجم لسان العرب أنَّ "الغش" في أحد معانيه يُفيدُ "الرواية بالمهملة"، وجاء كذلك أنَّ "الغين والشين أصولٌ تدلُّ على ضعفٍ في الشيء واستعجالٍ فيه"، وفي القانون يُعرَّف الغش بأنه (...)
سيد نايلاي عين على القضايا الطبقية وآخرى على الإضطهاد القومي 2017-05-11 15:21:00 ياسر عرمان أحزن رحيل المناضل السوداني والبجاوي والشيوعي سيد نايلاي الكثيرين ممن يدركون قيمته، وما يشدني لهذا الإنسان من الطراز الخاص أمران، الأول هو تمكنه من الجمع في وحدة لا إنفصام لعراها بين النضال الطبقي والوقوف ضد (...)
تخفيف العقوبات عن السودان : قراءة في جلسة استماع الكونغرس 2017-05-04 14:18:38 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com بدعوة من رئيسها النائب الجمهوري عن الدائرة الرابعة نيوجيرسي "كريس سميث"، عقدت لجنة إفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية (...)
المزيد