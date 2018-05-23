البشير يطمئن السعودية: الوضع الاقتصادي للسودان لن يثنيه عن دوره باليمن

الخرطوم 23 مايو 2018 ـ أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير، موفد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التقاه بالخرطوم مساء الأربعاء، أن اختلالات الوضع الاقتصادي للسودان لن تثنيه عن لعب دوره في استرداد الشرعية باليمن.

الملك سلمان استقبل البشير بمقر إقامته في طنجة المغربية الإثنين 7 أغسطس 2017 (واس)

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات لوزير الدولة بالدفاع السوداني أكد فيها إن مشاركة القوات في حرب اليمن تخضع للتقييم والتقويم، بعد تقارير بشأن احجام السعودية والإمارات عن مساعدة السودان في أزمة نقود ووقود حادة يتعرض لها.

وقدم مساعد وزير الدفاع السعودي محمد عبد الله العايش، موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شرحا للرئيس البشير مساء اليوم ببيت الضيافة، لتطورات الأوضاع والموقف العملياتي لقوات عاصفة الحزم فى اليمن.

وتم اللقاء بحضور وزير الدولة، مدير مكاتب الرئيس، حاتم حسن بخيت.

وطبقا لتعميم صحفي من القصر الرئاسي فإن موفد الملك سلمان "نقل للبشير شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للمشاركة المخلصة للسودان في عاصفة الحزم والأدوار البطولية التي تؤديها القوات السودانية التي ساهمت في الانتصارات والتقدم الذي حققته قوات الحزم في اليمن".

وأفاد التعميم أن "البشير شكر المسؤول السعودي على زيارته للسودان وحمله تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين في إطار التشاور بين قيادة البلدين".

وقال "استعرض البشير تطورات الأوضاع في السودان لا سيما الوضع الاقتصادي وجهود الحكومة لمعالجة الاختلالات في الوضع الاقتصادي التي لن تثني السودان عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين والتزاما بالأهداف النبيلة التي دعت الى مشاركته في عاصفة الحزم".

وأبدى الرئيس أمله في أن تشهد العلاقات السودانية السعودية المزيد من التطور في مقبل الأيام القادمة.

وقرر السودان في مارس 2015 المشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.