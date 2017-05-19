البشير يعتذر عن قمة الرياض وتكليف مدير مكتبه لقربه من الملف

الخرطوم 19 مايو 2017 ـ اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، عن المشاركة في القمة الإسلامية ـ الأميركية بالرياض وكلف مدير مكتبه، وزير الدولة بالرئاسة، الفريق طه الحسين بتمثيله في القمة. واعتبر مسؤول بقصر الرئاسة اختيار طه طبيعيا لقربه من الملف.

الملك سلمان والبشير على مأدبة إفطار رمضاني بقصر الصفا بمكة ـ صورة من (واس) ـ الخميس 30 يونيو 2016

وحسم الاعتذار لغطا كثيفا اليومين الماضيين حول مشاركة البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن شددت الولايات المتحدة أن ترامب غير راغب في حضور البشير، وأنها تلقت تأكيدات سعودية بعدم حضوره.

ونفى المدير العام للإدارة السياسية والإعلامية بالقصر الجمهوري عبد الملك البرير لـ "سودان تربيون" أن يكون تمثيل الفريق طه الحسين منخفضا، موضحا أن كل الوزراء يمثلون سكرتارية للرئيس ويمكن اختيار أيً منهم لتمثيله.

وشدد البرير أن تكليف الحسين بتمثيل البشير في قمة الرياض أمر طبيعي من واقع أنه "مدير مكاتب الرئيس بالقصر ومجلس الوزراء ودائما ما يكلف بمهام خاصة، كما أنه ظل ممسكا بالملف الخليجي وسبق له أن زار أميركا".

وتابع "تفويض الفريق طه ليس غريبا لأنه ظل قريبا بصورة مطلقة وموجودا في كل لقاءات الرئيس بالملوك والزعماء في الخليج ويعرف تفاصيل التفاصيل وحامل لهذا الملف".

وتشير "سودان تربيون" إلى البشير عهد إلى الحسين أخيرا بمتابعة الكثير من الملفات الخارجية، ودائما ما كان مبعوثا رئاسيا إلى العديد من الدول، خاصة الخليجية منها.

وأكد البرير أن "عدم مشاركة الرئيس البشير في القمة قرار مدروس وتقديرات الرئيس الرصينة هي في الصالح والقرار ليس عشوائيا لتفويت الفرصة على المتربصين"، وزاد "المهم تحققت الدعوة ولم يستثنى الرئيس".

وأفاد أن القمة حدث وتظاهرة عرضية بالنسبة للحوار المستمر "بشكل جيد" بين السودان والولايات المتحدة، وأكد أنه من الصعب استثناء السودان من أي تحالفات منظورة في المنطقة.

وأكدت وكالة السودان للأنباء، صباح الجمعة، أن الرئيس البشير قدم اعتذاره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن حضور القمة الإسلامية الأميركية التي تعقد في العاصمة السعودية لأسباب خاصة.

وأشارت إلى تكليف الرئيس مدير مكتبه ووزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه الحسين بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها.

وقالت الوكالة الرسمية "تمنى السيد رئيس الجمهورية للقادة المشاركين أن تكلل القمة بالنجاح بما يخدم مصالح الانسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين وأن تؤسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك".

ويعد السودان المشارك الأبرز من خارج دول مجلس التعاون الخليجي في حلف عسكري قادته السعودية لكسر شوكة الحوثيين الشيعة في اليمن منذ العام 2015، كما أجرى الجيشان السوداني والسعودي، أخيرا، عددا من المناورات العسكرية المشتركة.

وكانت "سودان تربيون" قد كشفت أن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي محمد بن عبد الملك آل الشيخ، اجتمع الى البشير بالخرطوم الثلاثاء الماضي، ووزير شؤون الرئاسة السوداني فضل عبد الله، وسط تكتم حول ما إذا كان سبب الزيارة دعوة للقمة أم للاعتذار.

ولم يدرج اسم البشير حتى الآن، ضمن قائمة المدعوين التي نشرتها وزارة الخارجية السعودية على موقعها الإلكتروني.

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق أن زيارة ترامب للسعودية سيعقد خلالها ثلاث قمم، وهي: قمة ثنائية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وقمة مع قادة دول الخليج العربي، وقمة مع قادة دول عربية وإسلامية.

يشار إلى أن الرئيس سوداني كان قد أكد بنفسه المشاركة في القمة عندما قال في مقابلة مع صحيفة "الشرق" القطرية الثلاثاء الماضي إن حضوره قمة الرياض التي يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يعد "نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي".

وبناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير منذ العام 2008، يتجنب الزعماء الغربيون الاجتماع به، وكان سيمثل أي اتصال مباشر بينه وترامب مفاجأة للأوساط الدبلوماسية رغم تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم في الشهور الأخيرة.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أمر في يناير برفع العقوبات المفروضة منذ 20 عاما في يوليو المقبل شريطة بذل الخرطوم المزيد من الجهد لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.