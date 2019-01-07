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البشير يعتمد عضوية مفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب

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الخرطوم 7 يناير 2018- اعتمدت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان برئاسة الرئيس عمر البشير، ترشيحات أعضاء مفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب السياسية بواقع 9 أعضاء لكل.

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الرئيس السوداني عمر البشير

ويتوجب على البرلمان الذي ينهي دورته الحالية الأربعاء المقبل الموافقة على هذه الأسماء ليتم اعتمادها رسميا.

وقال وزير الإعلام لمتحدث باسم الحكومة، بشارة جمعة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن اللجنة التي اجتمعت ليل الأحد وافقت على تشكيل مفوضية الفساد برئاسة المراجع العام وعضوية رئيس نيابة الثراء الحرام ورئيس ديوان الحسبة والمظالم ورئيس ديوان العدالة القومية ورئيس اللجنة المختصة بالبرلمان.

وأضاف "اللجنة التنسيقية اعتمدت ترشيحات أعضاء مفوضية الانتخابات كما اعتمد أيضاً ترشيح 9 أعضاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية " لكن لم يكشف عن هويتهم.

وأشار الى أن الاجتماع أكد على المضي في مبادرة الحوار الوطني حتى موعد الانتخابات في 2020، باعتبار أنه لا بديل لواقع البلاد غير الحوار، ورأى أن أي حديث بخلاف ذلك يمثل تهديدا للأمن الوطني وهو مرفوض تماما.

واعتبر عضو اللجنة، فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس، تشكيل مفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب السياسية ومفوضية مكافحة الفساد، يؤكد المضي في تنفيذ مخرجات الحوار.



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