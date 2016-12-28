البشير يعفي محافظ بنك السودان المركزي ونائبه

الخرطوم 28 ديسمبر 2016 ـ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأربعاء قرارات جمهورية بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن وتعيين حازم عبد القادر أحمد بابكر خلفا له.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

كما أصدر الرئيس قراراً بإعفاء النائب الثانى لمحافظ بنك السودان المركزي الجيلي محمد.

يشار إلى أن المحافظ الجديد لبنك السودان الدكتور حازم عبد القادر تلقى دراسته الأولية بمدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة ـ أواسط السودان ـ وتخرج في كلية الإقتصاد جامعة الخرطوم.

وحصل عبد القادر على دراسات عليا في بريطانيا والتحق ببنك السودان وتنقل في كل إداراته لأكثر من 25 عاماً. وتقلد منصب مدير الادارة العامة للخدمات التنفيذية والناطق الرسمي باسم البنك، وآخر منصب تقلده مدير الإدارة العامة للنقد الأجنبي بالبنك السوداني.

وطبق بنك السودان في نوفمبر الماضي سياسة الحافز برفع سعر الدولار بنسبة 131% ليقفز سعره إلى 15.8 جنيه، بدلا عن 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً، لكن رغم ذلك واصل الجنيه تراجعه أما الدولار الذي قفز الى أكثر من 19 جنيها في السوق الموازي.

وأعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، عن شروع البنك المركزي في وضع قوانين صارمة تجرم المضاربة في الدولار بالسوق السوداء ضمن إجراءات لوقف ترنح العملة الوطنية أمام الدولار.