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البشير يعيد هيئة زراعية بجنوب كردفان بعد 26 عاما من حلها

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الخرطوم 31 يوليو 2017 ـ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، قرارا بعودة هيئة جبال النوبة الزراعية، بعد 26 عاما على حل مؤسسة جبال النوبة الزراعية التي كانت تدير عمليات لزراعة القطن بأت في حقبة الاستعمار الإنجليزي منذ العام 1924.

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وتم تصفية مؤسسة جبال النوبة الزراعية في العام 1991، وفي أبريل 2004 صدر قرار جمهوري بتأسيس هيئة جبال النوبة الزراعية من دون أن يرى القرار النور في المنطقة التي مزقتها الحرب منذ 1985 وشهدت استقرارا بعد اتفاقية السلام في 2005، لتعود إليها الحرب مجددا في يونيو 2011.

وأعلن البشير لدى مخاطبته حشدا بكادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، الإثنين، عن صدور قرار بعودة هيئة جبال النوبة الزراعية بتقنيات زراعية حديثة.

وأشار الى أنه سيتم تشغيل مصنع كادقلي للنسيج لخلق فرص عمل للشباب.

وكانت مدن في جبال النوبة مثل كادقلي وتلودي ولقاوة تضم محالجا للقطن المطري أنشأت في العام 1927 في ظل إزدهار زراعة المحصول النقدي بفضل قيام تفاتيش زراعية بمديرية جنوب كردفان في 1939، ومن ثم إنشاء مؤسسة جبال النوبة الزراعية في 1967.

وأكد الرئيس البشير أن التنمية لن تتحقق إلا بالسلام الذي تسعى إليه الحكومة ـ بحسب قوله ـ وأثنى على تجاوب أهالي الولاية مع السلام ونبذهم للحرب "رغم الظروف الصعبة التي مروا بها"، وزاد "نقول لأهل الولاية نحن معكم لإكمال مسيرة السلام".



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