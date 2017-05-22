البشير يعين السنوسي مساعدا للرئيس خارج حصة (الشعبي)

الخرطوم 22 مايو 2017 ـ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، مرسوما جمهوريا بتعيين القيادي بحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي مساعدا لرئيس الجمهورية. وأدى السنوسي وكبير مساعدي الرئيس محمد الحسن الميرغني "الاتحادي الديمقراطي الأصل" القسم أمام البشير.

الأمين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي (أرشيف)

وجاء تعيين السنوسي بشكل استثنائي خارج حصة حزب المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني التي تم اعلان تشكيلها في 11 مايو الحالي وحينها لم تتم تسمية الرجل ضمن طاقم الحكومة.

وخلف السنوسي، مؤسس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي بعد وفاته العام الماضي، قبل أن يأتي المؤتمر العام للحزب المعارض بعلي الحاج في مارس الماضي.

وأدى السنوسي القسم أمام الرئيس البشير بالقصر الجمهوري، الإثنين، بحضور الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء القومي ونائب رئيس القضاء محجوب الأمين الفكي ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل.

وأكد السنوسي للصحفيين عقب أدائه القسم أنه "قبل التكليف استجابة لبرامج المرحلة وأملا في جمع وتوحيد كلمة أهل السودان والعمل على إصلاح معاش الناس".

وذكر أنهم يشعرون بثقل المسؤولية وعظم الأمانة وذلك في منظومة الرئاسة ومشاركتهم في حكومة الوفاق.

وتعهد بالعمل مع الرئيس وحكومة الوفاق لأجل العبور ببرامج المرحلة التي تقوم على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والاستجابة لتطلعات السودانيين وتحسين أوضاعهم الى الأفضل وتعزيز أمن ووحدة البلاد والصف.

من جانبه قال مساعد أول الرئيس محمد الحسن الميرغني عقب أدائه القسم إنه "سيكون عونا لرئيس الجمهورية في مهامه وواجباته المنوطة به".

كما أدى القسم أمام الرئيس البشير الفريق دكتور محمد عثمان سليمان الركابي وزيراً لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وفردوس عبد الرحمن وزير دولة بوزارة الصحة.

وأكد الركابي في تصريحات صحفية عقب أدائه اليمين الدستورية "أن من أولويات وزارته الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار والاهتمام بمعاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية كمخرج أساسي لانتعاش الإقتصاد الوطني.

ووعد وزير المالية بالعمل على الإصلاح الإقتصادي لسد الفجوة الاقتصادية بالبلاد واستغلال الموارد المتاحة لإحداث التوزان المطلوب لتنمية الاقتصاد السوداني.