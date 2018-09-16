البشير يعين محافظا جديدا لبنك السودان المركزي

الخرطوم 16 سبتمبر 2018 ـ أصدر الرئيس السوداني قرار جمهوريا عين بموجبه محمد خير الزبير في منصب محافظ للبنك المركزي.

محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" فإن القرار وقعه الرئيس البشير في 15 سبتمبر الحالي، لكن تم الإعلان عنه يوم الأحد.

وسبق للزبير أن عين في نفس الوظيفة في شهر مارس 2011، كما شغل من قبل رئاسة عدة مصارف ومؤسسات اقتصادية.

والزبير حاصل على دكتوراة في الاقتصاد من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة 1983، وماجستير الاقتصاد المالي من نفس الجامعة في العام 1976، بكلاريوس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية من جامعة الخرطوم 1968.

وشغل منصب وزير المالية والاقتصاد الوطني من خلال عامي 2000 و2001، ووزير دولة بالمالية من العام 1998 وحتى العام 2000، ووكيلاً للوزارة من العام 1989 وحتى العام 1993.

وكان الزبير من قبل رئيساً لمجلس إدارة مطابع السودان للعملة، وشركة السودان للخدمات المالية، وأكاديمية السودان للعلوم المصرفية، ومجلس إدارة صندوق ضمان الودائع المصرفية، ونائب رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية.