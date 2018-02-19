البشير يعين مدير الأمن السابق سفيرا بالخارجية

الخرطوم 19 فبراير 2018 ـ عين الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول محمد عطا المولى سفيرا بالخارجية بالقطاع الأول الخاص.
- مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق محمد عطا المولى
وكان البشير قد أقال في 11 فبراير الحالي عطا على نحو مفاجئ من رئاسة جهاز الأمن وأعاد الفريق صلاح عبد الله الشهير بـ (قوش) مديرا للجهاز بعد أن أقاله في العام 2009.
ونقلت وكالة السودان للأنباء مساء الإثنين إن رئيس الجمهورية "أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس سفيراً بوزارة الخارجية بالقطاع الأول الخاص".
وينتظر أن يكون القرار تمهيد لمنصب رفيع سيشغله الفريق عطا قريبا.
وتولى محمد عطا المولى قيادة جهاز الأمن والمخابرات منذ العام 2009 وحتى إقالته قبل أيام.
أخر الآراءعودة "قوش" أم عودة طه ؟ 2018-02-19 20:04:06 بقلم : عبدالحميد أحمد أعقب توقيع اتفاق السلام الشامل (2005) حدثاً مهماً على صعيد الجبهة الداخلية لنظام الإنقاذ، وافى صعود مجموعة جديدة ضمن محاور الصراع على السلطة الذي اشتد بين مكونات النظام، انكسفت على إثر ذلك سلطة "على (...)
في سجن كوبر ... رجل يعض (كلب) 2018-02-19 20:00:32 بقلم : سلمى التجاني في الصحافة كثيراً ما نردد أن الخبر هو عندما يعض رجلٌ كلباً وليس العكس. عندما دعت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية خبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجن (...)
طفل بسجن كوبر 2018-02-18 22:22:39 اعتقال أحمد عبدالرحيم إنتهاكٌ للدستور والقوانين وقيم السماء بقلم : سلمى التجاني في الحادي والثلاثين من يناير الماضي ، يقوم بسجن كوبر ، في قسمه التابع لجهاز الأمن ، وضعٌ غريب ينافي مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان (...)
المزيد