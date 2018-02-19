البشير يعين مدير الأمن السابق سفيرا بالخارجية

الخرطوم 19 فبراير 2018 ـ عين الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول محمد عطا المولى سفيرا بالخارجية بالقطاع الأول الخاص.

مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق محمد عطا المولى

وكان البشير قد أقال في 11 فبراير الحالي عطا على نحو مفاجئ من رئاسة جهاز الأمن وأعاد الفريق صلاح عبد الله الشهير بـ (قوش) مديرا للجهاز بعد أن أقاله في العام 2009.

ونقلت وكالة السودان للأنباء مساء الإثنين إن رئيس الجمهورية "أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس سفيراً بوزارة الخارجية بالقطاع الأول الخاص".

وينتظر أن يكون القرار تمهيد لمنصب رفيع سيشغله الفريق عطا قريبا.

وتولى محمد عطا المولى قيادة جهاز الأمن والمخابرات منذ العام 2009 وحتى إقالته قبل أيام.