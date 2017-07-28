البشير يفتتح جسر (سوبا) ويتباهى بجسور وطرق شيدتها (الإنقاذ)

الخرطوم 28 يوليو 2017 ـ تباهى الرئيس السوداني عمر والبشير ووالي ولاية الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين بالجسور والطرق التي شيدتها "الإنقاذ" منذ وصولها إلى السلطة في يونيو 1989.

الرئيس السوداني يفتتح جسرا جنوبي الخرطوم ـ الجمعة 28 يوليو 2017

وافتتح البشير وسط احتفالات شعبية، الجمعة، جسرا في ضاحية سوبا جنوبي العاصمة الخرطوم، وعمد إلى تذكير مواطني الولاية بالصعوبات التي كانوا يواجهونها قبل أن تنجز حكومته شبكة من الطرق والجسور.

وقال "كلنا نتذكر معاناة الناس في الخرطوم عندما كانوا يضطرون للذهاب إلى سوبا.. هناك مناطق قريبة من مركز كانت تنقطع في موسم الخريف".

ويربط الجسر الذي تم افتتاحه، عصر الجمعة، بين سوبا غرب وسوبا شرق على ضفتي النيل الأزرق. والجسر بعرض 27 مترا وبه ثلاثة مسارات في كل إتجاه.

وأثنى الرئيس على حكومة ولاية الخرطوم وكل الولاة السابقين الذين شيدوا الجسور، موضحا أن ولاية الخرطوم أنفقت على تشييد الجسور بخلاف الولايات الأخرى، رغم أن بناء الكباري شأن اتحادي.

من جانبه أكد والي الخرطوم أن جملة الجسور بالخرطوم قبل "الإنقاذ" كانت 4 جسور فقط وشيدت "الإنقاذ" 8 جسور، مشيرا الى أن المخطط الهيكلي حدد حوجة الولاية بـ 22 جسرا نيليا تم حتى الآن إنشاء 12 جسرا منها، وأكد عزم حكومته على اكمال الـ 10 جسور أخرى.

يشار إلى أن مدن ولاية الخرطوم تطل على ثلاثة أنهر، تواجه مشروعات البنى التحتية خاصة الجسور تحديات مثل شح التمويل.

ولم تتمكن حكومة الخرطوم من افتتاح جسر "الدباسين" على النيل الأبيض الذي يصل الضواحي الجنوبية لأمدرمان "غرب" بالضواحي الجنوبية للخرطوم "شرق"، رغم أن عقده وقع في أغسطس 2003 وكان ينتظر الانتهاء منه في 30 سبتمبر 2008.

وبحسب الوالي فإن ولاية الخرطوم بدأت اجراءات تمويل 5 جسور جديدة، مشيرا إلى تأهيل 3 جسور نيلية قديمة على أن يبدأ قريبا تأهيل آخر جسر قديم (كبري بحري الحديدي)، المشيد منذ حقبة الاستعمار.

وقال إن جملة أطوال الطرق بالخرطوم قبل "الإنقاذ" كانت 500 كلم لكنها الآن اصبحت 4 ألاف كلم، ويتم التخطيط لرصف 600 كلم أخرى.

وأفاد وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم خالد محمد خير بأن طول الجسم الخرصاني لجسر سوبا يبلغ 600 متر ويعتبر من أعرض الجسور بالولاية اذ يتكون من مسارين وكل مسار يضم 3 حارات.

وأوضح أن الجسر تم تشييده بأيدي سودانية خالصة ما يؤكد الانتقال الكبير الذي حققته شركة (A&A) السودانية في بناء الجسور حيث انشات من قبل جسر جزيرة توتي وجسر شارع النيل وجسر السوق المركزي.