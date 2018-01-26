البشير يقود وفد السودان لقمة الاتحاد الأفريقي

الخرطوم 26 يناير 2018 ـ يقود الرئيس السوداني عمر البشير وفد بلاده في القمة الثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي الأحد والإثنين.

الرئيس عمر البشير يقود وفد السودان لمنتدى (تانا)- ارشيف

ويغادر البشير إلى إثيوبيا صباح السبت على رأس وفد رفيع المستوى يضم فضل عبد الله فضل وزير شؤون الرئاسة، معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء، حاتم السر وزير التجارة، مشاعر الدولب وزيرة الضمان الاجتماعي، الفريق أول محمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات وحاتم حسن بخيت وزير الدولة بالرئاسة مدير عام مكاتب الرئيس.

وسينضم للوفد بأديس أبابا إبراهيم غندور وزير الخارجية الذي يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي.

وتبحث القمة التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية علي مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية عددا من الملفات في مقدمتها مكافحة الفساد والهجرة غير الشرعية والإرهاب والإتجار بالبشر والتصدي لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الأفارقة.

كما تبحث القمة حالة السلم والأمن في القارة والخلافات الثنائية بين الدول الأفريقية والاصلاحات الهيكلية لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية.