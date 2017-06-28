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البشير يقود وفد السودان للقمة الأفريقية بأديس ابابا

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الخرطوم 28 يونيو 2017- يقود الرئيس السوداني عمر البشير، اوفد بلاده المشارك في أعمال القمة الأفريقية العادية التي ستلتئم في العاصمة الإثيوبية الأسبوع المقبل.

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الرئيس السوداني عمر البشير ـ صورة من (سونا)

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر، في تصريح الأربعاء، إن الجهود التحضيرية أسفرت عن إكتمال ملفات مشاركة السودان علي كافة المستويات ، والموضوعات التي ستتناولها الدورة ال 29 لقمة الاتحاد الافريقي.

وأوضح أن الملفات الموضوعة على منضدة القمة تتناول حالة الأمن والسلم في أفريقيا، ومكافحة الإرهاب والظواهر السالبة الأخري وقضايا التهريب والاتجار بالبشر، الوضع في ليبيا، وفلسطين.

واكد خضر ثقة السودان في استمرار الدعم الافريقي القوي ومناصرة القادة الافارقة لكافة القضايا التي تهم السودان، خاصة بعد التقدم الذي احرزته الخرطوم خلال الفترة الماضية واستنادا علي الدعم الإفريقي في مجال تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في دارفور والدور الايجابي المتزايد علي الصعيدين الإقليمي والدولي وانجاز الوفاق الوطني بين مختلف القوي السياسية السودانية.

ونقلت وكالة السودان لأنباء، الأربعاء، إن الوفد الفني علي مستوي المندوبين الدائمين، والذي يضم البعثة السودانية بأديس أبابا وإدارة الاتحاد الافريقي وممثلوا بعض الوزارات المعنية، إنخرطوا في الاجتماعات التحضيرية والتي بدأت 27 يونيو الجاري وتستمر حتي 29 منه ، تمهيداً لانعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الوزاري في الثلاثين من يونيو الجاري، على أن تنعقد القمة يومي 3- 4 يوليو المقبل.

وأفادت أن البشير سيرأس وفد السودان علي مستوي القمة بينما يقود وزير الخارجية ابراهيم احمد غندور الوفد علي المستوي الوزاري.

و يبحث الرؤساء الأفارقة وفقا للمتحدث باسم الخارجية خلال القمة جهود الإصلاح المؤسسي للإتحاد الافريقي، بجانب الموقف الافريقي من خطوات إصلاح مجلس الأمن الدولي، علاوة على قضايا التنمية والتجارة والتكامل الاقتصادي والاندماج، فضلا عن المنطقة القارية الافريقية التجارية الحرة،والهجرة وتنقل الأشخاص وازالة القيود والجواز الافريقي.



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