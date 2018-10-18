البشير يلتقي امبيكي ويدعو المعارضة لكتابة الدستور وانتخابات 2020

الخرطوم 18 أكتوبر 2018 ـ قالت وكالة السودان للأنباء إن الرئيس البشير أكد لدى لقائه، الخميس، الوسيط الأفريقي ثابو امبيكي دعوة جميع قوى المعارضة للمشاركة في كتابة الدستور والمشاركة في انتخابات 2020.

صورة ارشيفية: الوسيط الافريقي ثابو امبيكي يتحدث الى الاعلام (رويترز)

وكان تحالف "نداء السودان" قد انتقد مقترحات لامبيكي في سبتمبر الماضي بإبتدار حوار بين الحكومة والمعارضة حول الدستور والانتخابات، قالت إنه تجاوز خارطة الطريق الأفريقية.

ونقلت الوكالة الرسمية أن "رئيس الجمهورية جدد الدعوة لجميع القوى المعارضة للمشاركة في كتابة دستور السودان القادم والإعداد والمشاركة في الانتخابات المقرر لها 2020".

وأكد الرئيس لدى لقائه بالقصر الجمهوري رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، "استمرار الحكومة في منهج الحوار مع كل الأطراف من أجل جمع كلمة أبناء السودان ومشاركتهم في بناء الوطن".

وقال امبيكي في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن اللقاء بحث عددا من المواضيع العالقة بشأن أجندة التفاوض في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وتابع أن "رؤية الحكومة حول الحل الشامل ورغبتها في مشاركة الجميع في الحوار والمساهمة في القضايا الوطنية تمثل حافزا بالنسبة للوساطة للاستمرار في جهودها من أجل السلام وإيصال رؤية الحكومة المبنية على عملية حل شامل للمعارضة في المنطقتين ودارفور".

وبدأ الوسيط الأفريقي امبيكي، مساء الأربعاء، مشاورات في الخرطوم مع مسؤولي الحكومة حول استئناف التفاوض حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والحوار مع المعارضين حول إعداد الدستور وانتخابات 2020.

وكان الوسيط الأفريقي قد سلم في سبتمبر الماضي الأطراف الموقعة على خارطة الطريق "الحكومة، حزب الأمة القومي، حركة تحرير السودان (مناوي) والحركة الشعبية ـ شمال (الحلو) تصورات الآلية لمحاور شملت المشاركة في إعداد الدستور والانتخابات وتهيئة البيئة السياسية.

وشملت التصورات التوقيع على بروتكول وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية وهما البندين الخاصين بمسار العملية التفاوضية حول المنطقتين.

وطبقا لمصادر مطلعة فإن رئيس الوساطة اقترح تسليمه مقترحات الأطراف قبل 25 أكتوبر الحالي ومن المرجح بعدها التوصل لموعد بشأن استئناف المفاوضات أو عقد لقاء لأطراف خارطة الطريق.