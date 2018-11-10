 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

البشير يلتقي دبلوماسي روسي ويؤكد تقدير السودان لمواقف موسكو

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 نوفمبر 2018- جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد على قوة العلاقات بين بلاده وروسيا وأظهر تقديره لمواقف موسكو الداعمة للسودان في المحافل الدولية.

JPEG - 9.6 كيلوبايت
البشير مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف .. صورة لـ(الشروق)

والتقى البشير ليل الجمعة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الذي رأس وفد بلاده في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين التي انعقدت بالخرطوم يوم الجمعة.

ورأى الوزير الروسي أن "مقابلة الرئيس البشير شرف لنا وهو صديق لروسيا وزارها أكثر من مرة".

وأشار في تصريح أعقب الاجتماع الى أن اللقاء مع الرئيس السوداني وفقا لوكالة السودان للأنباء يمثل خطوة في تطوير علاقات البلدين القائمة على الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون في المجالات كافة في إطار الشراكة الاستراتيجية.

من جهته قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل، إن البشير وقف خلال اللقاء على نتائج اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين التي عقدت بالخرطوم.

وطبقا للوزير فإن الاجتماعات ناقشت عددا من القضايا ذات الإتمام المشترك.

وأضاف " كما تم اطلاع نائب وزير الخارجية ووفده المرافق على جهود السودان في السلام والاستقرار في افريقيا".

وجدد فيصل التأكيد على ان العلاقة بين السودان وروسيا تسير بخطي ثابتة وهناك ثقة وعزيمة الي الوصول بها الي علاقات نموذجية مشيرا الي ان العلاقات بين البلدين تشمل الى الجانب السياسي "علاقات تعاون وشراكة اقتصادية وشراكة استراتيجية وعلاقات أمنية وعسكرية".

بدوره عبر بوغدانوف شكره وتقديره للسودان مشيرا الي ان روسيا تعتز بصداقتها وتعاونها المثمر معه في مختلف المجالات.

ووصف المباحثات بانها فرصة ذهبية للتشاور على اساس الثقة المتبادلة والتعاون المثمر في كافة المجالات والحوار السياسي في كافة المجالات.

واضاف "نحن نهتم جدا ان نستمع للسودان عبر قيادة وزارة الخارجية فيما يخص الملفات المهمة جدا المتعلقة بالوضع في افريقيا والشرق الأوسط".

وقال إنهم استطاعوا مناقشة تفاصيل المسائل الملحة في العلاقات الثنائية بين البلدين لتعزيز روابط الصداقة والتعاون المثمر في كافة المجالات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

عن وساطة سلفا كير ودَس المحافير 2018-11-08 19:32:09 بقلم : سلمى التجاني في خِضَمِّ التطور المُتسارع الذي تَشهده مجريات العملية السلمية بالسودان، طَرَأ متغيُّرٌ قد يُسهِم في تسريع الحل الشامل، إذا لم تتجه الحكومة السودانية، كعادتها، لدَسِّ المحافير. فقد أعلنت دولة جنوب (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (8) 2018-11-08 16:42:53 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk الصَّادق المهدي وحقوق الإنسان المفترى عليها أما فيما يختص بجنوب كردفان (جبال النُّوبة) فلندع الحديث إلى أحد أقطاب حزب الأمة حزب الصَّادق ألم الأمة، وليس أمل الأمة كما كان (...)

في زيارة "أبو عركي البخيت" 2018-11-06 17:19:09 عمر الدقير أحياناً يكون الفارق بين الحزن والفرح هو المعادل الموضوعي للفارق بين الشفق والغسق، فالإحمرار المشترك بينهما لا ينفي التناقض بل يكرسه. "الكمنجاتُ تبكي"، يقولُ محمود درويش .. ويقولُ بعضُ الموسيقيين إنّ العودَ (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.