البشير يلتقي دبلوماسي روسي ويؤكد تقدير السودان لمواقف موسكو

الخرطوم 10 نوفمبر 2018- جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد على قوة العلاقات بين بلاده وروسيا وأظهر تقديره لمواقف موسكو الداعمة للسودان في المحافل الدولية.

البشير مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف .. صورة لـ(الشروق)

والتقى البشير ليل الجمعة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الذي رأس وفد بلاده في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين التي انعقدت بالخرطوم يوم الجمعة.

ورأى الوزير الروسي أن "مقابلة الرئيس البشير شرف لنا وهو صديق لروسيا وزارها أكثر من مرة".

وأشار في تصريح أعقب الاجتماع الى أن اللقاء مع الرئيس السوداني وفقا لوكالة السودان للأنباء يمثل خطوة في تطوير علاقات البلدين القائمة على الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون في المجالات كافة في إطار الشراكة الاستراتيجية.

من جهته قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل، إن البشير وقف خلال اللقاء على نتائج اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين التي عقدت بالخرطوم.

وطبقا للوزير فإن الاجتماعات ناقشت عددا من القضايا ذات الإتمام المشترك.

وأضاف " كما تم اطلاع نائب وزير الخارجية ووفده المرافق على جهود السودان في السلام والاستقرار في افريقيا".

وجدد فيصل التأكيد على ان العلاقة بين السودان وروسيا تسير بخطي ثابتة وهناك ثقة وعزيمة الي الوصول بها الي علاقات نموذجية مشيرا الي ان العلاقات بين البلدين تشمل الى الجانب السياسي "علاقات تعاون وشراكة اقتصادية وشراكة استراتيجية وعلاقات أمنية وعسكرية".

بدوره عبر بوغدانوف شكره وتقديره للسودان مشيرا الي ان روسيا تعتز بصداقتها وتعاونها المثمر معه في مختلف المجالات.

ووصف المباحثات بانها فرصة ذهبية للتشاور على اساس الثقة المتبادلة والتعاون المثمر في كافة المجالات والحوار السياسي في كافة المجالات.

واضاف "نحن نهتم جدا ان نستمع للسودان عبر قيادة وزارة الخارجية فيما يخص الملفات المهمة جدا المتعلقة بالوضع في افريقيا والشرق الأوسط".

وقال إنهم استطاعوا مناقشة تفاصيل المسائل الملحة في العلاقات الثنائية بين البلدين لتعزيز روابط الصداقة والتعاون المثمر في كافة المجالات.