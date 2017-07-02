البشير يمدد وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر

الخرطوم 2 يوليو 2017 ـ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، قراراً بتمديد وقف إطلاق النار في كافة مسارح العمليات حتى نهاية أكتوبر المقبل.
- الرئيس السوداني عمر حسن البشير
وكان مجلس الوزراء في جلسة استثنائية برئاسة الرئيس البشير يناير الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة (6) أشهر انتهت في يونيو المنصرم.
وطبقاً للقرار الجمهوري الذي تلقته (سودان تربيون) الأحد، فإن القرار يأتي كمواصلة لنهج الدولة فى الحوار الوطني، ومن أجل تمكين الممانعين للحوار للإلتحاق بقطار السلام، ودعا القرار جميع الجهات المختصة لوضعه محل التنفيذ.
وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011 وكذلك متمردي العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم وحركتي جيش تحرير السودان بقيادة أركو مناوي وعبدالواحد محمد نور فى دارفور.
يشار الى أن حركات دارفور أعلنت بدورها في وقت سابق وقفا للعدائيات يستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، كما حذت الحركة الشعبية ـ شمال ذات الخطوة.
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