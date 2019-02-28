البشير ينقل سلطاته التنظيمية في (الوطني) الى أحمد هارون

الخرطوم 28 فبراير 2019- فوض الرئيس السوداني عمر البشير سلطاته التنظيمية في حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الى نائبه المعين حديثا أحمد هارون والي شمال كردفان السابق.

أحمد هارون

وتمثل هذه الخطوة التي جرى الإعلان عنها ليل الخميس عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب أولى مسارات فك الارتباط المباشر بين الرئيس البشير وحزبه.

وأعلن الرئيس السوداني الجمعة الماضية اعتزامه الوقوف على منصة قومية وهي رئاسة الجمهورية لرعاية عملية الحوار، وقال "سأكون على مسافة واحدة من الجميع موالين ومعارضين زادي في ذلك العدل والشفافية وسعة الصدر".

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله (قوش) قال في تصريحات الجمعة إن البشير لن يترشح في انتخابات 2020 وأن حزب المؤتمر الوطني سيسمي مرشحا آخرا، ما لم يتم الاتفاق على ترتيبات أخرى.

وقال أحمد هارون في تصريح صحفي عقب اجتماع المكتب القيادي إن الأخير استمع لتنوير من الرئيس البشير حول الموقف السياسي الراهن بعد مبادرته التي أطلقها الجمعة والخاصة بالدعوة للحوار.

وأضاف" اخذ الاجتماع علما بقرار رئيس الجمهورية رئيس الحزب بتفويض سلطته واختصاصاته الى نائب الرئيس احمد هارون لتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي حتى يتفرغ لمهامه الوطنية التي عبرعنها في خطاب الجمعة".

وأوضح هارون أن المكتب القيادي ابدى تفهمه لهذه الخطوة واستعداده لترتيب وملائمة أوضاعه الداخلية بما يضمن مساهمة الحزب إيجابا ضمن القوى الأخرى في مبادرة الرئيس الوطنية.